© Foto: Javier Rojas/Pi/Prensa Internacional via ZUMA/dpa

DPA

Zhuhai (dpa) Die deutschen Tennisprofis Dominik Koepfer und Peter Gojowczyk sind beim ATP-Turnier im chinesischen Zhuhai bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Koepfer unterlag am dem Chinesen Zhizhen Zhang nach 1:25 Stunden 5:7, 2:6. Der 25-Jährige aus Furtwangen hatte Anfang September bei den US Open als Qualifikant das Achtelfinale erreicht und war dort aber am späteren Finalisten Daniil Medwedew aus Russland gescheitert.

Auch Gojowczyk konnte sein Auftaktmatch in Zhuhai nicht gewinnen. Der 30 Jahre alte Münchener verlor 1:6, 4:6 gegen den Briten Cameron Norrie. Damit sind alle deutschen Tennisspieler bei dem mit einer Million US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier ausgeschieden.