Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Autofahrer müssen sich seit Dienstagmorgen auf Verkehrskontrollen vor dem Oranienburger Schloss einrichten. Sie werden den ganzen Tag lang dauern und am Mittwoch fortgesetzt.

Hintergrund ist die Ausbildung von Studenten der Polizeihochschule Oranienburg. 26 angehende Beamte des ersten Studienjahres sollen sich erstmals in der Praxis üben. "Dabei geht es um die Abläufe einer Kontrolle, aber auch um die angemessenen Kontaktaufnahme und Gesprächsführung mit dem Bürger", erklärte Paul Pieper von der Polizeiinspektion Oberhavel am Dienstag vor Ort. Den Studenten schauen jeweils gestandene Beamte über die Schulter. Die angehaltenen Autofahrer sind aber nicht reine Testpersonen. "Verstöße gegen Regeln werden bei der Kontrolle auch regulär geahndet", erklärte Polizist Pieper. Am Dienstagmorgen hatten es die Studenten schon mit Fahrern zu tun, die keine Fahrerlaubnis besaßen, und Autos, deren TÜV-Plakette abgelaufen waren. Auch Alkohol- und Drogenkontrollen wurden am Morgen schon durchgeführt.