Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Nach den jüngsten Vorkommnissen auf dem Hennigsdorfer Postplatz bleibt dieser im Visier der Polizei.

"Der Postplatz in Hennigsdorf ist ein Schwerpunkt für Kontrollen, vor allem am Wochenende", sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Zuletzt kam es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen, am darauffolgenden Sonnabend wurden mehrere Jugendliche, die zuvor einem Gewaltaufruf auf Facebook gefolgt waren, vor Ort kontrolliert (wir berichteten). "Natürlich ist es wichtig, dass wir dort Präsenz zeigen. Wir schauen auch nicht weg, sondern gehen jedem Hinweis entschieden nach", bestätigt Feierbach.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall am Freitagabend dauern indes noch an. Offenbar war ein sexueller Übergriff auf ein Mädchen der Auslöser für die Rangelei, die sich anschließend in Form des Rache-Aufrufes bei Facebook fortsetzte. Laut Berichten mutmaßlicher Augenzeugen in den sozialen Netzwerken, wurde eine 13-Jährige von mindestens einer Person aus einer Jugendgruppe heraus sexuell belästigt. Daraufhin eskalierte die Situation vor Ort. "Wir können weder zu dem Alter des Mädchens noch zu den genauen Vorwürfen etwas sagen. Aber wir nehmen die Anschuldigungen sehr ernst", so Feierbach.