Kai Beißer

Wernsdorf (MOZ) Das nackte Ergebnis täuscht: "Wir haben in einigen Situationen sehr unglücklich ausgesehen", sagte Gäste-Trainer René Kanow und meinte damit nicht nur das Eigentor von Lorenz Moritz nach einer halben Stunde. "Es war aus meiner Sicht über weite Strecken sogar eine ausgeglichene Partie, aber eine gute Wernsdorfer Mannschaft hat unsere Fehler gnadenlos bestraft."

Der Ex-Fürstenwalder Gordan Griebsch hatte die Frankonia in Führung gebracht (19.). Kurz nach dem Wechsel gelang Paul Mitscherlich per Elfmeter der Anschluss (49.). Es folgte die beste Phase der Gäste – in die das 3.1 durch Christian Telle platzte (62.). Den Endstand besorgte der ehemalige Schöneicher Roland Richter mit seinem neunten Saisontor ebenfalls per Strafstoß.

Gastgeber klettert auf Platz 2

"Das 1:4 hört sich deutlich an, aber alle Gegentore waren vermeidbar. Auf jeden Fall war es eine Steigerung gegenüber der Vorwoche und dem 0:2 zu Hause gegen den VfB Hohenleipisch", betonte Kanow. "Die Leistung hat über weite Strecken gestimmt, damit können wir arbeiten." Für die Wernsdorfer war es derweil nach der 1:2-Auftaktniederlage beim FV Erkner, der vierte Sieg in Folge, bei dem sie jeweils vier Tore erzielten und mit dem sie auf Platz 2 der Fußball-Landesliga Süd kletterten.