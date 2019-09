Kai Beißer

Grünheide (MOZ) Was ist da nur passiert nach der Halbzeit im dritten Saison-Heimspiel gegen die Gäste von der Ostsee-Insel? Eine wirkliche Erklärung hat Frank Morawetz nicht: "Man könnte meinen, da war irgend ein Schlafmittel in den Pausengetränken. Wir haben nach einer guten ersten Hälfte, in der wir vieles richtig gemacht haben, komplett den Faden verloren", sagt der Grünheider Trainer. "Wir haben noch gewarnt: Passt auf, der Gegner wird trotz des Rückstandes mit breiter Brust rauskommen und eine Schippe drauf legen." Mitte der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber das Kommando und die Führung übernommen, bauten diese bis auf vier Tore aus.

"Bis dahin verdient. Wir haben in der Abwehr keinen Zugriff gekriegt. Flüchtigkeitsfehler und Undiszipliniertheiten, das hat sich summiert", fand Gäste-Trainer Nico Heidenreich kritische Worte – aber bei der Kabinenansprache offensichtlich auch die richtigen. Denn mit Wiederanpfiff zeigte sich der Tabellenführer wie verwandelt. Binnen sieben Minuten gelang der Ausgleich (18:18), zu dem Rechtsaußen Alexander Leow drei Tore beisteuerte, nach dem 20:20 gelangen den Usedomern sogar sechs Treffer in Folge – dies war die Vorentscheidung.

Die Zuschauer in der Löcknitzhalle rieben sich ob dieses 14:4-Laufes der Gäste ungläubig die Augen. Die Grünheider konnten nicht mehr verkürzen und warten weiter auf den ersten Sieg.

Angst vor der eigenen Courage

"Wir wussten, dass es ein schwerer Saisonstart wird. Aber eigentlich sind wir auf einem guten Weg, und irgendwann werden wir auch Erfolge ernten, da bin ich ganz sicher", betont Morawetz. "Wir dürfen uns jetzt nicht beirren lassen. Es macht ja niemand absichtlich Fehler. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft glaubt noch nicht so recht dran, dass sie richtig gut Handball spielen und auch einem solchen Gegner Paroli bieten kann. Als hätte sie Angst vor der eigenen Courage", versucht sich der Trainer in der Analyse. Am Sonnabend muss der GSV zu Wieder-Aufsteiger SV Brandenburg-West, der seine bisherigen Heimspiele gegen die SG OSF Berlin (32:31) und den Ludwigsfelder HC (31:25) gewonnen hat. "Wir sind personell wieder besser aufgestellt und wollen dort punkten", gibt Frank Morawetz die Marschroute vor.