Gabriele Herrmann

Brandenburg Ein festlicher Dankgottesdienst, angenehme Temperaturen, weit über fünfhundert Besucher, Musik und kulinarische Köstlichkeiten: Das Erntedankfest der Fliedners Wohn- und Werkstätten war ein voller Erfolg. So waren der Altar und die Bühne der Jahreszeit entsprechend mit farbenprächtigen Blumen und frisch geernteten Früchten prächtig geschmückt. Höhepunkt des Tages war die Dankesmesse unter dem Motto "Sieh wie bunt die Welt ist". Am Ende des Gottesdienstes hieß es dann: Lasst uns alle zusammen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene einfach nur einen schönen Tag erleben. Die Einrichtung in der Belziger Chaussee wurde so ein Ort der gelebten Inklusion. Einträchtig genossen alle die vielen Attraktionen mit Musik, Spielen, Modenschau oder Kremserfahrten. Menschen mit Behinderungen mittendrin, halfen an vielen Stellen, freuten sich auf die Bühne und präsentierten ihre Arbeit. Denn ein Ziel des Festes ist es, gegenseitige Toleranz aufzubauen zwischen "normalen" und Menschen, die nicht in unser Weltbild zu passen scheinen. Sei es aufgrund von hohem Alter, von Krankheit oder einer Behinderung. Für die Einrichtung ist das Bestreben nach Normalität eine Selbstverständlichkeit.Text/Foto: