Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Nach zwei größeren Einsätzen am Wochenende in Hennigsdorf und Leegebruch (wir berichteten), jeweils aufgrund von Facebook-Beiträgen, erklärt Polizeisprecherin Ariane Feierbach, wie die Beamten die sozialen Netzwerke im Blick behalten, um mögliche Straftaten zu verhindern.

"Wir haben Facebook natürlich im Blick, aber wir sitzen nicht den ganzen Tag vor Facebook und durchforsten alle Gruppen", sagt Feierbach. Dies sei allein logistisch und personell gar nicht möglich. Die Nachforschung in den sozialen Netzwerken könnten daher nur "anlassbezogen" durchgeführt werden. Zumal viele Beiträge gar nicht öffentlich zu sehen seien. "Aber wenn wir den Hinweis erhalten, dass bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken zu einer Straftat aufgerufen wird, dann gehen wir dem Hinweis natürlich umgehend nach."

Dabei seien die Beamten auf die Unterstützung der Facebook-Nutzer angewiesen. "Viele Beiträge mit strafrechtlich-relevanten Inhalten werden ja oft schnell gelöscht", so Feierbach. Sie empfiehlt daher allen, die solche Beiträge feststellen und zur Anzeige bringen wollen, einen Screenshot von dem betreffenden Beitrag zu machen. "So haben wir zumindest etwas in der Hand, was die mögliche Anschuldigung untermauert." Die Online-Nutzer könnten sich zudem rund um die Uhr an die Internetwache wenden. "Diese ist 24 Stunden am Tag erreichbar, so kann auch jedem Hinweis zeitnah nachgegangen werden", bestätigt Feierbach. Ähnlich sei es auch in dem Hennigsdorfer Fall gewesen, wo über Facebook zur Gewalt und zur Selbstjustiz aufgerufen wurde. "Wir konnten schnell auf die Hinweise zu dem Aufruf reagieren, waren anschließend mit mehreren Beamten vor Ort und konnten ja so auch am Samstagabend Schlimmeres verhindern."

Zu erreichen ist die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de. Dort kann auch jederzeit von zu Hause aus eine Anzeige erstattet werden. Zudem kann man dort die Screenshots, die man gemacht hat, sofort einsenden. "Und in ganz dringenden Fällen, also wenn man am Bildschirm sieht, dass jetzt gerade etwas passiert und die Polizei sofort eingreifen sollte, gibt es immer noch den Notruf 110", so Feierbach.