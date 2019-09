Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Bundesaußenminister Heiko Maas hat am Montag entschieden, im Gesetzgebungsverfahren die Stadt Brandenburg an der Havel als Sitz im Land Brandenburg des neu zu errichtenden Bundesamts für Auswärtige Angelegenheiten vorzuschlagen. "Vor dem Hintergrund eines wachsenden Aufgabenumfangs beabsichtigt das Auswärtige Amt, die Wahrnehmung spezialisierter aufgaben mit Auslandsbezug - unter anderem in den Bereichen Fördermittelmanagement und Visumsbearbeitung - in dieser selbständigen Bundesbehörde zu bündeln und zu verstetigen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes. Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten soll Anfang 2021 errichtet werden und nach einer Aufbauphase zu einer zentralen Serviceeinrichtung mit mindestens 200 in Brandenburg tätigen Mitarbeitern mit Auslands- und Fremdsprachenkompetenz aufwachsen. Derzeit erfolgt die Festlegung und Ausplanung der Aufgabenbereiche. Die Stadt Brandenburg hat sich im nun zu Ende gegangenen Auswahlverfahren in einem starken Bewerberfeld brandenburgischer Städte durchgesetzt. Mit der Standortwahl im Land Brandenburg leistet das Auswärtige Amt bewusst einen strukturstärkenden Beitrag zum Dezentralisierungsziel der Bundesregierung. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zeigte sich erfreut, dass die neue Behörde des Auswärtigen Amtes in der Havelstadt angesiedelt werden soll. Woidke: "Das ist eine hervorragende Nachricht für Brandenburg an der Havel und das ganze Land. Der Bund hält damit sein Versprechen, Behörden in den ostdeutschen Ländern und Regionen anzusiedeln und sie damit zu stärken. Ich danke Bundesaußenminister Heiko Maas, dass diese wichtige Einrichtung seines Ministeriums in das Land Brandenburg kommen soll." Er sei sich sicher, dass die Ansiedlung der Stadt und der Region starke Impulse geben werde. Dem im Auswahlverfahren unterlegenen Eberswalde versprach er eine neue Chance, wenn das für Dezentralisierungen zuständige Bundesinnenministerium neue Standorte für Bundesbehörden sucht.