Brandenburg Mit der Wahl für eine weiterführende Schule, die demnächst ansteht, ist auch immer die Qual der Wahl für eine Fremdsprache verbunden. Um eine Entscheidungshilfe zu geben, führen die Fachbereiche Latein, Französisch und Spanisch des von Saldern-Gymnasiums Europaschule auch in diesem Jahr wieder den Schnuppertag Fremdsprachen durch - in diesem Jahr am europäischen Tag der Sprachen am 26. September. Lehrer und Schüler stellen die Fremdsprachen hier ausführlicher vor, als dies am Tag der offenen Tür möglich ist, um die Entscheidung für die richtige Wahl zu erleichtern. Hierzu stellen sich die drei Fremdsprachen in kleinen Schnuppereinheiten zu je etwa 30 Minuten vor. Los geht es am Donnerstag, den 26. September, um 14.30 Uhr, Ende ist gegen 16 Uhr. Schreibzeug ist mitzubringen.

Derweil die Kinder in die neue Fremdsprache "hineinschnuppern", sind die Eltern zu einem kleinen Rendezvous mit Kaffee und Kuchen in der Saldernhalle eingeladen. Hier können im Gespräch mit den Fachlehrern Fragen zur Fächerwahl erörtert werden. Anmeldungen erfolgen bis 24. September unter 03381/660154 oder 03381/660167, E-Mail: sekretariat@vonsaldern-gym.schule-brandenburg.de. Sofern das Kind vor Beginn oder nach Ende der Veranstaltung betreut werden muss, ist auch Bescheid zu geben. Zudem ist mitzuteilen, ob Eltern ihre Kinder wieder abholen oder das Kind alleine den Heimweg antreten darf.