Sandra Euent

Nauen (MOZ) Ein Verkehrssicherheitstag für Radfahrer findet am kommenden Donnerstag, 26. September, von 10.30 bis 13.30 Uhr in Kopplung mit dem Frischemarkt auf dem Rathausplatz in Nauen statt.

Die Besucher sind eingeladen, sich von Mitgliedern der Feuerwehr der Stadt Nauen, der Polizeiinspektion Havelland, der Barmer Ersatzkasse Falkensee und der Verkehrswacht Havelland rund um das Thema Verkehrssicherheit informieren zu lassen. Ziel des Aktionstages wird es sein, die Verkehrssicherheit für Radfahrer und weiterer Verkehrsteilnehmer - insbesondere Fußgänger – zu erhöhen. Folgendes Programm erwartet die Besucher:

Verkehrswacht Havelland: Verkehrsteilnehmerschulung, Wissensquiz, Melonentest zur Minderung von Unfallfolgen durch Tragens eines Fahrradhelms

Barmer Falkensee: Rauschbrillenparcour und Informationen zum Thema Sucht

Feuerwehr Nauen/Stadt Nauen: Gefahren im toten Winkel

Polizeiinspektion Havelland: Verkehrserziehung, Fahrradcodierung

Die Teilnahme an den einzelnen Stationen ist kostenlos.