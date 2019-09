Freut sich über die persönliche Widmung: Sigmund Jähn mit einem Buch von Alexander Gerst "166 Tage im All", für das er das Vorwort schrieb. © Foto: Gerd Markert

Und so sah damals die Kosmonautennahrung aus: Sigmund Jähn während eines Vortrages vor Strausberger Gymnasiasten. © Foto: Gerd Markert

Ausweis und Orden: Sigmund Jähn wurde, wie alle ausländischen Teilnehmer am Interkosmos-Programm, als "Held der Sowjetunion" ausgezeichnet. © Foto: Gerd Markert