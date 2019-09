Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Meldungen über betrogene Senioren in Eisenhüttenstadt und Umgebung reißen nicht ab. Diesmal wurde eine 77-Jährige in Eisenhüttenstadt um eine größere Summe Bargeld gebracht, teilte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mit.

Der Rentnerin seien bei mehreren Anrufen Gewinne in Aussicht gestellt worden. Für deren Auszahlung musste sie jedoch Guthabenkarten erwerben und die entsprechenden Codes anschließend telefonisch durchgeben. Das tat die Frau auch. Irgendwann erkannte sie jedoch, dass die Anrufer ein falsches Spiel spielten und dass sie keinen Gewinn zu erwarten hat.

Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet, die nun ermittelt. Doch diese Ermittlungen gestalten sich sehr kompliziert, heißt es von der Polizei. Teilweise seien sogar die Display-Anzeigen auf den Telefonapparaten manipuliert worden. Sobald das Internet involviert ist, stünden die Server zudem oft im Ausland. Betrugsfälle wie dieser ereignen sich nach Angaben der Polizei überall im Land und das ganze Jahr hindurch. Dass hinter mehreren Fällen die selben Täter oder Tätergruppen stehen, sei sehr wahrscheinlich.

Bärbel Cotte-Weiß von der Polizei-Pressestelle mahnt erneut zur Vorsicht: Immer wenn es um Geldgeschäfte und die eigenen Ersparnisse gehe, ob schriftlich, am Telefon oder per E-Mail sollten die Adressaten darüber mit Angehörigen sprechen. Wer keine habe, sollte sich woanders Rat suchen. Im Zweifel ist die Polizei zu informieren.