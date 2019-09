Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Eine Stieftochter hat am Montagabend eventuell einen Telefonbetrug an einer 70-Jährigen verhindert. Bei der älteren Dame meldete sich telefonisch ein Mann, der sich als ihr Stiefsohn ausgab. Der Fremde gab gleich zu Beginn des Gespräches zu bedenken, dass er sich wahrscheinlich etwas anders anhören würde als sonst, da er erkältet sei. Der Mann fuhr fort zu berichten, dass er dringend eine große Summe Bargeld benötige, da er beabsichtige, sich eine Immobilie zu kaufen. Um die 70-Jährige in Sicherheit zu wiegen, die zu bedenken gab, dass ihre Bank eine Auszahlung einer so hohen Summe wahrscheinlich ablehnen würde, bot er an, alles über einen befreundeten Notar abwickeln zu lassen.

Die Stieftochter der Frau befand sich zum Zeitpunkt des Anrufes zufällig in der Wohnung, übernahm den Telefonhörer und entlarvte die Betrugsmasche.Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige wegen des versuchten Betruges auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rät sich niemals auf solche oder ähnliche dubiosen Geldforderungen, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer einzulassen. Im Zweifelsfall das Telefonat beenden und unter der 110 die Polizei informieren.