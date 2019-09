Th. Messerschmidt

Mittelmark (MOZ) Montagnachmittag befuhr ein Lkw mit Sattelauflieger und dahinter ein Pkw Renault die Bundesautobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Brück und Niemegk in Fahrtrichtung Leipzig. Plötzlich verlor der Lkw einen Reifen, der in der Beifahrerseite des Renaults einschlug. Der 54-jährige PKW-Fahrer hatte keine Chance auszuweichen. Das Fahrzueg war sodann nicht mehr fahrbereit, die 75-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vom Unfallverursacher nichts mehr zu sehen – außer der zerfledderte Reifen. Der Lkw-Fahrer hatte seine Fahrt fortgesetzt, womöglich den fehlenden reifen erst später viel bemerkt. Die Polizeibeamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf.