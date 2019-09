Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Am Montagabend suchte nach derzeitigen Erkenntnissen ein 44-Jähriger Brandenburger in der Hauptstraße in Brandenburg an der Havel die Auseinandersetzung mit einem 53-Jährigen, in deren Folge der 53-Jährige von ihm ins Gesicht geschlagen wurde. Im weiteren Verlauf soll der 44-Jährige noch andere Personen angestiftet haben, den Geschädigten festzuhalten, was sie auch taten. Hierbei wurde der 53-Jährige durch eine unbekannte Person zu Boden gebracht und erneut geschlagen. Eine Zeugin informierte die Polizei über den Vorfall. Als die Beamten eintrafen, entfernten sich mehrere Personen vom Ort, der 44-Jährige konnte jedoch noch durch die Beamten festgestellt und angehalten werden. Nach der Anzeigenaufnahme erhielt er einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Der Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.