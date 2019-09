red

Brück "Das Erntefest oder auch Erntedankfest bildet bereits seit Jahrhunderten eines der größten Höhepunkte im Jahr. Dabei ist das nicht nur ein religiöser Feiertag, an dem man in den verschiedenen Religionen der Welt seinem Gott oder den Göttern für den Reichtum der Nahrung, für die gute Ernte dankt(e). Auch im irdischen kulturellen Kalender findet das Erntefest seinen Platz im jährlichen Festrhythmus. Mit dem Einbringen der Ernte, sind die Überstunden überstanden, die heißen Tage vorbei und überhaupt läutet der Herbst wieder ruhigere Zeiten ein. Die Erntedankfeier bietet seit jeher eine passende Gelegenheit mal wieder in üppiger Runde zusammenzukommen, sich bei einem Bier oder Wein über dieses und jenes auszutauschen und vor allem ausgelassen zu feiern", berichtet Isabel Pesch-Kolarczyk vom Brücker Bürgerverein.

Und genau aus diesen Gründen bietet die Stadt Brück auch in diesem Jahr wieder allen neuen und alten, kleinen und großen Brückern am kommenden Wochenende, 28. und 29. September, das Erntefest auf dem Sportplatz. Hier treffen sich in rustikaler Atmosphäre jung und alt gemütlich bei Kaffee und Kuchen, bei Bier und Gegrilltem, tauschen die neuesten Anekdoten aus. Für die neu Hinzugezogen ist es ein ebenso idealer Treffpunkt mit Brückern ins Gespräch zu kommen wie für die alt Eingesessenen einmal wieder längst verschollen geglaubte Bekannte wieder zu sehen.

Und wer einfach nur etwas Zerstreuung sucht, genießt das abwechslungsreiche Programm, welches von den fleißigen, ehrenamtlichen Bienchen auf die Beine gestellt wurde. Denn auch in diesem Jahr wird das Erntefest der Stadt vom Brücker Bürgerverein e.V. organisiert. Mit ins Boot holte der Verein wieder viele andere Brücker Vereine, um das Erntefest für alle erst so richtig lebendig zu gestalten und den Sportplatz in eine bunte Festmeile zu verwandeln. Schaumkusskanone, Kisten stapeln, Hüpfburg und Bogen schießen, beim Familiensportfest bieten neben Oldtimern, Fußballspiel sowie verschiedenes für Kehle und Magen nur einen Teil des Aufgebots. Künstlerische Darbietungen heizen die Gäste im Festzelt ein, während der Besuch von 16 Hoheiten der Region Brück so richtig königlich werden lässt. Mit dabei sind in diesem Jahr auch Gäste der Partnerstadt Spišská Belá in der Slowakei, die mit musikalischer Folklore im Gepäck das Programm abrunden. Umrahmt wird das Programm traditionell vom Brücker Musikverein. Ein Feuerwerk wird es in diesem Jahr nicht geben, allerdings wurde für eine mindestens ebenbürtige Abwechslung gesorgt, die es auf dem Festgelände am Sonntagabend noch einmal richtig heiß werden lässt!

Den Auftakt des Festwochenendes bildet am Sonnabend, 28. September, der Trödelmarkt mit Kaffee und Kuchen im Festzelt auf dem Sportplatz. Ab 16.00 Uhr dürfen sich die Teens ab 10 Jahren zu den neuesten Hits der Chartlist austoben. Zur Stärkung werden neben nicht-alkoholischen Getränken Burger geboten. Der Abend ist dem Erntetanz vorbehalten, zu dem alle Brücker und nicht Brücker herzlich eingeladen sind.

Am Sonntag, dem Michaelstag, wird um 12.00 Uhr in einer religiösen Zeremonie in der Kirche zu Rottstock für den Reichtum, den die Natur immer wieder zur Verfügung stellt, gedankt. Der anschließende Ernteumzug durch die Stadt mit seinen aufwändig geschmückten Erntewagen und Teilnehmern aus mindestens 25 verschiedene Gruppen und Vereinen der Stadt bietet die Gelegenheit sich einfach mitreißen zu lassen.