Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die aus rund 60 Hochseecontainern bestehende Mauer am Oder-Havel-Kanal zwischen Oranienburg und Lehnitz ist so gut wie Geschichte. Mit Kränen wird die Splitterschutzwand seit Dienstagmorgen abgebaut. Bereits am Mittwochvormittag wollen Stadtverwaltung sowie Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) bei einem Vor-Ort-Termin festlegen, ob der Oder-Havel-Kanal für die Schifffahrt wieder freigeben werden kann.

In einer vergangene Woche veröffentlichten schifffahrtspolizeilichen Anordnung war von einer Sperrung tagsüber bis einschließlich Donnerstagabend die Rede. "Wenn wir früher fertig werden, können wir den Kanal auch früher freigeben", sagte WSA-Sprecher Sebastian Dosch. Am Dienstagnachmittag sah alles danach aus. Die Arbeiten waren schon weit fortgeschritten.

Die Containerwand war Ende April nach dem Fund von zwei Weltkriegsbomben am Treidelweg aufgebaut worden. Sie sollte passierende Schiffe vor möglichen Explosionen schützen. Der Aufbau hatte 300 000 Euro gekostet. Dort, wo die Container standen, gibt es einen weiteren Bombenverdachtspunkt. Er ergab sich aus der Auswertung von Luftbildern und soll demnächst untersucht werden.