Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Zum vierten Mal seit 2001 wechselt der Pächter des Restaurants "Am Yachthafen" in Fürstenberg. Voraussichtlich ab 1. November führt dort der Mazedonier Armin Sadiki (Mitte) die Geschäfte. Der Gastronom unterzeichnete am Montag den Vertrag mit dem Chef des Fürstenberger Yachtclubs, Joachim Schock (links), und Jochen Kühn, Chef der Restaurant- und Hafen-Betriebs GmbH.