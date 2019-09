Simone Weber

Steckelsdorf Campingplatz, Heimatverein und Ortsbeirat luden zum ertsmaligen Kettensägenschnitzen an die "Steckelsdorfer Perle" ein. An beiden Tagen trafen sich sechs Kettensägenschnitzer, um den Besuchern ihr Hobby näher zu bringen.

"In meiner Heimat, im Harz, gibt es seit Jahren ein Kettensägenschnitz-Event mit bis zu 2.000 Besuchern. Das finde ich klasse und möchte so etwas hier wieder etablieren", sagt Günter Schönfeldt, Mitinhaber des Campingplatzes, den seit Saisonbeginn die Milowerin Jana Kischnick als neue Leiterin vor Ort betreut. Gemeinsam mit Gemeinde und Heimatverein soll so Steckelsdorf weiter belebt werden. Die entstandenen Holzskulpturen sollen künftig auf dem Seerundweg aufgestellt werden.

In Nachbarorten gibt es aktive Kettensägenschnitzer. "Ich betreibe Kettensägenschnitzen seit zirka 15 Jahren als Hobby", erzählte Steffen Menzer aus Schollene, der das Event in Steckelsdorf mitorganisierte. "In der Szene kennt man sich untereinander, und so machten spontan fünf Freunde beim ersten Treffen hier in Steckelsdorf mit."

Während der zwei Tage entstanden Skulpturen mit Bezug zur Region oder zum Wasser, wie ein Storch im Schilf, den Steffen Menzer schnitzte. Dennis Lindhorst aus Munster/Lüneburger Heide ließ aus seinem Holzstamm ein Seepferdchen entstehen. Frank Gumz-Severin aus Großwudicke schnitzte ein durch die Skulpturen auf der Osterinsel inspirierten Tiki. Ein Speedcarving-Wettbewerb und die Versteigerung einer Skulptur fanden ebenfalls an beiden Tagen statt. Weitere Stände wie vom Hobbydrechsler Johannes Weisner bereicherten das Event.

Der Tourismusverein Westhavelland informierte vor Ort und warb bei den Gästen des Campingplatzes und den Besuchern für die Region. Für beide Tagen buken die Frauen des Ortes jede Menge leckere Kuchen und Torten. "Die knapp 40 Kuchen waren am Samstag-Nachmittag alle", so Michaela Kierschniki, Vorsitzende des Heimatvereins, der die Gäste zur Kaffeezeit aufs Beste versorgte. Zur Party am Samstagabend legte Hendrik Schönfeldt auf. "Devilsmusic", Rex Brandenburg, ein junger Geiger aus Blankenburg/Harz, spielte Pop- und Rocksongs im klassischen Gewand. Die zehnjährige Mia aus Steckelsdorf zeigte erstmals vor Publikum eine kleine Feuershow. Der Sonntag startete mit einem musikalischen Frühschoppen mit Pop- und Rocksongs mit dem Hohennauener Musiker Jens Berse.

"Für das erste Mal bin ich mit der Besucherzahl und deren Resonanz zufrieden", so Günter Schönfeldt. Für September 2020 plant der Campingplatzinhaber das 2. Kettensägenschnitzen – mit mehr Akteuren.