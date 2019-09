Simone Weber

Premnitz Am Montag starteten in der Landeshauptstadt Potsdam die Gespräche zwischen SPD, CDU und Bündnis90/Die Grünen zur Bildung einer Koalition in Landtag und Regierung. Mehr oder weniger aus der Ferne beobachtet nun Stefan Behrens das Geschehen.

Unter dem Motto "Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit – Gemeinsam Brandenburg neu denken" sollen unter anderem ein Fahrplan für beitragsfreie Kitas, die Aufstockung von Polizeistellen und der Ausbau des Nahverkehrs verhandelt werden. Dafür, dass die Bündnisgrünen mit am Verhandlungstisch sitzen, hatte ein Kleiner Parteitag am Samstag sozusagen grünes Licht gegeben.

Die Partei war mit dem zentralen Slogan "Hallo Zukunft – Tschüss Stillstand" in den Wahlkampf gezogen. Im westhavelländischen Wahlkreis 4 hatte sich am 1. September der Premnitzer Stadtverordnete Behrens als Direktkandidat dem Votum gestellt. Der Einzug in den Landtag gelang ihm nicht. Im Gespräch mit BRAWO schildert er seine Standpunkte zu den jetzt gestarteten Verhandlungen.

"In den letzten zehn Jahren hat sich im Land nur noch wenig getan. Politik muss wieder etwas bewegen", meint Behrens. "Deshalb ist ein Regierungswechsel, mit neuen Impulsen nötig. Die Grünen wollen diesen Wechsel aktiv mitgestalten. Das klare Votum des Kleinen Parteitags der Grünen für Koalitionsverhandlungen mit SPD/CDU unterstütze ich deshalb."

Behrens wertet das Wahlergebnis von 10,8 Prozent für die Grünen als Erfolg. Auf Grund der vorherigen Umfragen mit bis zu 17 Prozent wäre wohl mehr drin gewesen. Behrens kritisiert diesbezüglich die drei Wochen vor dem Wahltermin gestartete SPD-Kampagne, wonach eine starke AfD nur durch eine starke SPD verhindert werden könne. "Dass man als SPD im Land jahrelang nichts getan hat, um den Aufstieg der AfD zu stoppen, wird vergessen. Dass die Wähler zurecht mit der Politik im Land unzufrieden sind, dass die Bürger nicht mitgenommen werden und über die Köpfe der Bürger hinweg regiert wird, ist ein Fakt, der in der letzten Phase des Wahlkampfs zurück gedrängt wurde", meint Behrens.

"Wechselwähler von der SPD wollten dem Stillstand im Land Brandenburg ein Ende bereiten; dem politischen Wechsel mit starken Grünen auf die Sprünge helfen", so der streitbare Bündnisgrüne. "Energiepolitik ist Klimapolitik. Keine weiteren neuen Tagebaue ist ein richtiger Ansatz, reicht aber für die Energiewende nicht aus. Das zweite ist die Einleitung einer Agrarwende mit Reduzierung der Massentierhaltung und der Stärkung regionaler Kreisläufe. Da ist bisher zu wenig vereinbart worden. Beide großen Ziele dürfen von den Grünen nicht für eine Regierungsbeteiligung geopfert werden. Damit würden die Grünen ihren Markenkern, ihr Gesicht und ihre Zukunft verlieren."

Bei Themen wie gebührenfreie Kitaplätze ist ein Kompromiss nahe. Bei diesem Thema mahnt Behrens aber auch die Verbesserung der Qualität in der Betreuung an sowie die Kostendeckung gegenüber den Kommunen.

"Die Grünen müssen weiter daran arbeiten, weg von der Nischenpartei zu kommen. Dabei müssen sie sich auch stärker auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik aufstellen, mit innovativen ökologischen Ideen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken", sagt der langjährige Firmeninhaber. "Für die kleinste Partei in einer Regierungskoalition besteht die Gefahr zu vieler Kompromisse, die sie mittragen muss. So wünsche ich denn, dass sie Grünen hart verhandeln und speziell Ursula Nonnemacher die Zähigkeit, die zum Erfolg führt. Die Grünen haben mehr zu verlieren als eine mögliche Regierungsbeteiligung!"