Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Das Ende der Bauarbeiten auf der L 171 in Bergfelde ist in Sicht. Bis Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Anfang Oktober wird mit dem vierten Bauabschnitt zwischen dem Handels- und Dienstleistungszentrum (HDZ) und dem Altenheim begonnen. Die Brücke über die Bahn bleibt aber dennoch gesperrt, um den Verkehr aus Bergfelde nicht durch die Wohnsiedlung zu leiten. Das HDZ ist in den nächsten drei Monaten nur über Elfriede- und Annemariestraße sowie An den Rotpfuhlen zu erreichen. Eine Umfahrung ist dann weiterhin über Birkenwerder (Bundesstraße 96 a) erforderlich, auch für den Busverkehr der Linie 809.

Voraussichtlich am 11. Oktober soll der Abschnitt der L 171 zwischen Ahornallee und Ortsausgang Bergfelde fertiggestellt und für den Anliegerverkehr freigegeben werden.

Freie Fahrt vor Weihnachten

"Die komplette Sanierung der 1,8 Kilometer langen Strecke in Bergfelde und Hohen Neuendorf soll dann vor Weihnachten, also ein Jahr früher als ursprünglich geplant, abgeschlossen sein", teilt Stadtsprecherin Ariane Fäscher mit. Voraussetzung ist allerdings, dass der Winter den Bauarbeitern an der Landesstraße 171 in Bergfelde keinen Strich durch den Zeitplan macht.