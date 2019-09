GZ

Meseberg Rund 200 Kinder zwischen drei und sechs Jahren haben den Gewölbekeller des Meseberger Schlosswirtes in den vergangenen drei Jahren Ende November für eine Woche in die Meseberger Weihnachtsbäckerei verwandelt. Auch in diesem Jahr möchte Inhaber Sven Emmrich das wieder möglich machen, und zwar vom 25. bis 29. November.

Insgesamt gibt es im Amtsbereich Gransee fünf Kitas. Von Montag bis Freitag wird jeden Tag eine andere Kita mit zirka 40 Kindern nach Meseberg kommen und fleißig Kekse backen. Die Kinder werden mit dem Bus und der Polizei an der Kita abgeholt und auch wieder zurückgefahren. Jede Einrichtung bekommt die Möglichkeit, ihr eigenes Pfefferkuchenhaus zu dekorieren. Die Kustwerke können am 7. Dezember auf dem Granseer Weihnachtsmarkt bestaunt werden.

Gesucht werden nun noch Firmen und Privatleute, die durch Sponsoring, Geld- oder auch Sachspenden das Vorhaben unterstützen, auch damit Spielsachen oder pädagogisch wichtige Materialien angeschafft werden können. Eine Spendenquittung oder auch eine Sachspendenquittung stellt das Amt Gransee aus. Das Konto (Inhaber Amt Gransee) hat die Nummer DE36 1605 0000 3751 00 8143. Spender mögen ferner folgende Kontierung mit angeben für gewerbliche Spenden: 5136501000-3650100001-41470001. Für private Spenden lautet die Nummer 5136501000-3650100001-41480001. Das Stichwort "Meseberger Weihnachtsbäckerei" bitte auch nicht vergessen. Fragen zur Meseberger Weihnachtsbäckerei beantwortet Sven Emmrich unter 0173 618 77 39.