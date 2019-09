Volkmar Ernst

Teschendorf (MOZ) Sie sind entlang der B 96 zwischen Zittau und Saßnitz unterwegs, um Filmaufnahmen zu machen. Das Stoppelrennen nahm das vierköpfige Team der Filmakademie Baden-Württemberg zum Anlass, um in Teschendorf einen Dreh-Stopp einzulegen, wie Producerin Theresa Bacza erzählt. Gemeinsam mit Co-Autorin und Regisseurin Kathleen Witt sowie Christian Wiecher (Ton) und Christian Neuberger (Kamera) sind die Filmemacher auf der Suche nach der ostdeutschen Identität. Warum? "Weil wir beide um die 30 Jahre alt und an unserem Studienort in Ludwigsburg plötzlich zu Ossis geworden sind", erklärt Theresa Bacza. "Kathleen stammt aus Thüringen, ich aus Berlin. Die Filmakademie Baden-Württemberg haben wir uns ausgesucht, weil sie einen sehr guten Ruf hat, nicht, weil sie im Westen liegt. Das war für uns überhaupt kein Thema. Dennoch haben wir feststellen müssen, dass es auch heute noch eine gewisse Ost-West-Wahrnehmung gibt."

Ein Beispiel seien die Bananen-Witze, die plötzlich durch den Hinweis auf den Geburtsort im Osten ein Thema gewesen seien. "Dabei haben wir den Mangel an Südfrüchten in der DDR nie erlebt. Deshalb wollten wir diesem befremdlichen Gefühl nachgehen und haben uns auf die Suche nach anderen 30-jährigen Ostdeutschen gemacht", so die Autorin weiter. Entstehen soll eine fünfteilige dokumentarische Webserie mit dem Titel ,Hierdrüben’, die Eingang in die Mediathek des SWR (Süd-West-Rundfunk) finden soll und zugleich ihre Diplom-Abschlussarbeit ist.

Auf der Suche nach passenden Protagonisten kamen die beiden Frauen auf die Idee, die B 96, die sich zwischen Zittau und Saßnitz erstreckt, sowie als verbindendes Element Imbiss-Buden und Halteplätze zu nutzen, auf denen sie Menschen zum Thema ansprechen konnten. Dabei legten sie auch in Teschendorf am Imbiss "Curry B 96" einen Stopp ein und fanden mit der Inhaberin des gleich danebenliegenden "Blumenlädchens" eine Gesprächspartnerin. Bei der Suche nach einem möglichen Dreh-Termin (Wann ist im Ort etwas los?) halfen die Imbiss-Gäste: "Da müssen sie zum Stoppelrennen kommen, das ist immer eine große Schaffe und richtig toll." So war es auch, ist sich das Team einig.

Ganz unterschiedliche Menschen haben die Filmemacher während ihrer Tour entlang der Bundesstraße vor die Kamera bekommen: in Zittau beispielsweise die beiden Organisatorinnen, die die Bewerbung der Stadt zur Kulturhauptstadt vorbereiten, und in Teschendorf die Blumenhändlerin.

Das Fazit ist eher ernüchternd: Es gibt sie noch, diese Ost-West-Wahrnehmung. Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass sich die neue Generation der Ossis selbst so nicht mehr wahrnimmt. Da ist es nur die geografische Einordnung, eben im Osten geboren zu sein, wie andere im Westen, Norden oder Süden. Es gibt keinen Grund mehr, das Zuhause zu verlassen. Vielmehr sei der Osten cool und habe seinen Einwohnern inzwischen ebenso viel zu bieten wie andere Regionen ihren Einwohnern auch.

Aus der (geografischen) Ferne betrachtet, gebe es indes noch eine pauschalisierte Wahrnehmung, dass der Osten anders ticke und wähle, was sich aber schnell für denjenigen als Vorurteil bestätige, der bereit sei, den Kontakt in die Region oder zu den Menschen zu suchen.

Die Ausstrahlung wird für das kommende Jahr vorbereitet. Weitere Informationen gibt es unter www.facebook.com/hierdrueben.