Volkmar Ernst

Gutengermendorf (MOZ) Wie wäre es mit einem Pferd? Kein Schaukelpferd, sondern ein richtiges. Eins zum Reiten oder, um es vor einen Kremser zu spannen. Es kann aber auch eine Nummer kleiner sein, ein Hund, ein Huhn oder ein Hase? Na gut, vielleicht sind es doch nur Kaninchen, aber zu haben sind auch Haus- und Nutztiere aller Art auf dem Gutengermendorfer Pferdemarkt. Der findet traditionell am zweiten Sonnabend im Oktober statt. Dann verwandelt sich Gutengermendorf in einen großen bunten Marktplatz, und weil es inzwischen das 20. Mal ist, dürfen sich die Besucher auf viele Überraschungen und Angebote freuen.

Damals wie heute kommen Schaulustige, Sammler und Schnäppchenjäger gleichermaßen auf ihre Kosten, wenn sie sich im Ort umsehen. Neben Tieren werden Händler auch zahlreiche andere Sachen anbieten. Es gibt Kunst und Trödel, Handgefertigtes, Mode, Haushaltsgegenstände, Obst und Gemüse und vieles mehr. Schon allein um des Schauens willen lohnt ein Besuch zwischen 8 und 17 Uhr.

Für passende Unterhaltung wird auch dieses Jahr wieder die Berliner County-Rockgruppe "Chilli" sorgen. Wenn die Musiker Pause machen, wird DJ "MC" für musikalische Kurzweil sorgen.

Wer vom Gucken und Feilschen durstig und hungrig werden sollte, der muss nicht darben. Es gibt zahlreiche Stände, an denen labender Gerstensaft und andere Erfrischungen sowie Brötchen, Süßigkeiten und Deftiges vom Grill angeboten werden. Ein Geheimtipp für alle Süßmäuler ist übrigens der Kuchenbasar des Kindergartens und der Kirchengemeinde, bei dem wirklich jeder auf seine Kosten kommt. Das Problem ist meist nur: Welche der vielen Köstlichkeiten wählen?

Neu in diesem Jahr ist, dass in der Alten Gutengermendorfer Schmiede heimische Produkte angeboten werden. Die Gemeinde lädt ihrerseits zu Führungen durch das Gotteshaus und rund um die Kirche ein. Damit die Gäste von der Parkplatzsuche nicht genervt werden und gleichwohl dafür zu sorgen, dass der Ort nicht zugeparkt wird, gibt es auch in diesem Jahr wieder einen kostenlosen Kremser-Shuttle. Der Stellplatz befindet sich am Ortseingang. Von Berlin, Oranienburg und Neuruppin kommend, die B 96 Richtung Stralsund nehmen und nach Gutengermendorf abbiegen. Der Eintritt kostet ab 16 Jahre zwei Euro.

Für Händler, die sich am Markttreiben noch beteiligen möchten, gibt es Informationen entweder telefonisch unter 0172 3278166 oder www.pferdemarkt-gutengermendorf.de.