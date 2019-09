Wiebke Wollek

Velten Immer mehr Kommunen in Brandenburg entwickeln Konzepte für einen Bürgerhaushalt. Seit diesem Jahr gehört auch Velten dazu. 50 000 Euro beträgt das Budget, über das alle Einwohner entscheiden dürfen. Die Vorschläge, welche bei einer Veranstaltung am 26. Oktober die meisten Stimmen erhalten und sich innerhalb des Budgets bewegen, sollen dann im Laufe des Jahres 2020 umgesetzt werden. Dass ihnen ihre Stadt alles andere als egal ist, beweist die Vielzahl der Ideen, welche die Veltener bis Ende Juni an die Verwaltung herangetragen haben.

144 Vorschläge sind im Rathaus eingegangen und wurden dort nach den zuvor festgelegten Richtlinien beurteilt. Dazu zählt zum Beispiel, dass die Realisierung eines Projektes nicht mehr als 15 000 Euro kosten darf. Darüber hinaus wurden nur Vorschläge zugelassen, die sich mit einer einmaligen Investition in die Tat umsetzen lassen.

Umsetzung im Jahr 2020

"Eine tolle Idee war zum Beispiel, dass Velten eine Städtepartnerschaft mit dem sächsischen Meißen ins Leben ruft", berichtet Rathausmitarbeiterin Susanne Zamecki, die für den Bürgerhaushalt zuständig ist. "Beide Städte verbindet der Bezug zur Keramik." Allerdings wäre eine solche Verbindung nicht einmalig mit maximal 15 000 Euro zu bewerkstelligen, sondern würde jährliche Kosten bedeuten. "Wichtig ist die Frage, ob die Folgekosten verhältnismäßig sind", erklärt Susanne Zamecki. Alle paar Jahre eine Parkbank neu zu streichen sei von Kosten und Aufwand her machbar. Als Beispiel für sehr hohen regelmäßigen Aufwand nennt sie den Vorschlag für eine Streuobstwiese. Die Verwaltung hatte lange abgewogen, sich letztlich aber dazu entschieden, diese Idee nicht als Projekt des Bürgerhaushaltes zuzulassen, weil die Wiese ständig gepflegt werden müsse, damit sie ansehnlich bleibt.

Doch die 43 zugelassenen Vorschlägen bieten noch genug Potenzial zur Qual der Wahl. So wünschen sich einige Veltener, dass an mindestens einem Adventssonntag ein Weihnachtsmarkt stattfindet. Dies könnte laut Vorschlag eventuell mit der Veranstaltung "Velten leuchtet" verbunden werden. In die Kategorie Kunst und Kultur fällt auch das Aufstellen einer Bücherbox, wie es sie in vielen Kommunen in Form von Regalen oder Telefonzellen gibt. Mehr Freizeitangebote im Kommunikationszentrum sind auch gewünscht, wie Bastelstunden für Kleinkinder – und zwar zu Zeiten, "die auch für Berufstätige zu schaffen sind", heißt es. Auch der Bedarf nach einem kostenlosen Sportangebot in der Stadt ist da, vergleichbar mit der Oranienburger Reihe "Fit vorm Schloss". Andere Veltener würden sich über mehr Grün in der Stadt freuen, zum Beispiel mit Baumpflanzungen in der Lindensiedlung. Eine Idee ist auch, für jedes Veltener Baby einen Obstbaum zu pflanzen, den die Stadt den Eltern schenkt.