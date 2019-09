Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Hagen Kubasch ließ sich weder durchs Wellenrauschen noch durch tropische Wärme und Luftfeuchtigkeit aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil sein kleines Intermezzo auf dem Saxofon mitten unter Badegästen in der Oranienburger Turm-Erlebniscity schien ihm sichtbar Spaß zu machen. Aber auch die Gastgeber wie der Kreismusikschulleiter Manfred Schmidt, Turm-Chef Kai Duberow und Landrat Ludger Weskamp (SPD) waren guter Laune. Ob es an der ungewöhnlichen Umgebung oder den lustigen blauen Plastiküberziehern für die Schuhe lag, sei einmal dahin gestellt.

Das Angebot an die Musikfreunde ist allerdings wirklich von besonderer Güte und damit Anlass genug, sich zu freuen. Denn nach dem erfolgreichen Start der Reihe "Musik mal (wo) anders" beim "Open Air am Turm" in Hohen Neuendorf im Mai, tritt am 7. November um 20 Uhr wieder eine Formation der Extra-Klasse im Landkreis auf: die US-Band "Spirit of Life".

"Niemand sollte sich dieses außergewöhnliche Musikerlebnis im Liegestuhl mit Badeschlappen und Cocktail entgehen lassen", machte Weskamp am Dienstag Werbung für das Konzert. Die Musiker von "Spirit of Life" vereinen Einflüsse aus Bebop, Soul, Latin und Funk zu einem aktuellen, spannenden Jazz. Das Ensemble wurde von Dichter, Aktivist, Box-Champion und Schlagzeuger Daoud-David Williams im Jahr 1975 gegründet. Seitdem hat die Band internationale Anerkennung erlangt und tourt auf den großen Jazzbühnen weltweit.