Ulrike Gawande

Netzeband (MOZ) Für den Bau einer betreuten Wohngemeinschaft für Senioren in Netzeband ebneten am Montagabend die Gemeindevertreter von Temnitzquell den Weg: Sie votierten einstimmig für die Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde sowie für die Aufstellung eines Bebauungsplanes, dessen Kosten vom Vorhabenträger übernommen werden.

Die Gemeinde plant auf einem bis dato gemeindeeigenen Grundstück zwischen Alter Schule und Feuerwache eine Wohnanlage inklusive Gemeinschaftsräumen für bis zu 24 Bewohner zu errichten, die von dem in Neuruppin ansässigen Pflegeunternehmen "Mensch & Mehr GmbH" betrieben werden soll. Die Betreuung der Bewohner in zwei Wohngruppen, davon eine für Demenzkranke, soll in Form einer ambulanten 24-Stunden-Pflege erfolgen.

Bereits in einer vorigen Sitzung, als Philipp Isert, einer der Geschäftsführer des Pflegedienstes, das Projekt vorgestellt hatte, sprachen sich die Gemeindevertreter für dessen Umsetzung aus. Nun gaben sie mit der Änderung des Flächennutzungsplanes grünes Licht. Bisher war die Fläche als Mischgebiet sowie als Fläche für Landwirtschaft ausgewiesen. Künftig soll es als Wohnbau- und Grünfläche dargestellt werden. Ein Bebauungsplan ist erforderlich, weil das Baufeld in den sogenannten Außenbereich hineinreicht. Der Gemeinde entstehen für die Planänderungen keine Kosten, diese trägt der Vorhabenträger.