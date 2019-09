Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Mit knurrendem Magen lernt es sich schlecht. Damit Kopf und Körper während der langen Schultage gut und gesund versorgt sind, müssen Qualität und Logistik der Schulmensas stetig verbessert werden.

Dazu hat die Vernetzungsstelle Kita und Schulverpflegung Brandenburg des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) mit externen Experten ein Internetprogramm entwickelt, um Schulen bei der Qualitätsentwicklung ihres Schulessens zu unterstützen. Unter anderem können die Schülerinnen und Schüler das Essen bewerten und Eltern befragt werden. Es gibt auch pädagogische Angebote, die in den Unterricht integriert werden können.

Am Dienstag ist das Programm "Unser Schulessen" am Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasium gestartet worden. Die Schule ist eine von zehn Einrichtungen in Brandenburg, die an der einjährigen Testphase teilnehmen. Es wird von der Arbeitsgruppe Mensa, in der Schüler, Eltern und ein Lehrer sind, betreut.

Das Gymnasium ist aus gutem Grund ausgesucht worden. Von den gut 750 Mädchen und Jungen kommen nur 60 bis 80 regelmäßig mittags zum Essen. Schulleiter Thomas Meinecke erklärt das auch mit einem Anbieterwechsel vor eineinhalb Jahren sowie mit unterschiedlichen Geschmäckern der jungen Generation. Denn der neue Anbieter "gourmello" setzt überwiegend auf gesunde Küche und versucht, auf Fertigprodukte zu verzichten. "90 Prozent unseres Essens ist handgemacht und aus frischen Zutaten", sagt Vorstandsmitglied Sabina Bronszkowska. An diesen Geschmack müssten sich manche Kinder erst gewöhnen.

Oberhavels Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf und der Staatssekretär für Bildung, Jugend und Sport, Dr. Thomas Drescher, die sich am Dienstag das Programm erklären ließen, zeigten sich überzeugt, dass das "Zufriedenheitstool Schulverpflegung" den Weg zur Mensa der Zukunft ebnen kann. Erste Maßnahmen kündigte Niendorf bereits an. So soll es künftig im Sommer möglich sein, draußen zu essen. Auch eine neue Bestuhlung ist geplant, um mehr Platz zu bekommen. An der Schule besteht Handlungsbedarf, denn das Gymnasium soll dauerhaft fünfzügig betrieben werden. Dann werden bis zu 850 Kinder dort zur Schule gehen.