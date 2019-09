Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG) startet noch in diesem Jahr mit dem Einbau von insgesamt 18 000 Rauchmeldern in ihren knapp 5000 Wohnungen. Darüber hat Geschäftsführer Markus Derling in einem Gespräch mit der MOZ informiert. Bis Ende 2020 müssen in allen Brandenburger Wohnungen Rauchmelder installiert sein.

"Wir beginnen am 1. Dezember im Wohngebiet Straße des Friedens. Die Mieter werden drei Monate vorher informiert", sagte Derling. Ausgerüstet mit einem Rauchmelder würden alle relevanten Wohnräume mit Ausnahme der Küche. Die Gesamt-Maßnahme koste für Beschaffung und Installation 650 000 Euro. Für die Mieter werde eine Modernisierungsumlage von 35 Cent pro Raum fällig. Der Einbau erfolgt unabhängig davon, ob Mieter eigene Geräte installiert haben, um eine einheitliche und kostengünstige Wartung der Geräte zu gewährleisten, aber auch weil der Vermieter gesetzlich verantwortlich für den Einbau normgerechter Geräte ist.

Noch abgeschlossen werden soll in diesem Jahr der Sechs-Millionen-Euro-Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern im Otto-Grotewohl-Ring mit 37 Zwei- und Dreiraumwohnungen. "Ab 1. Oktober werden dort die ersten Mieter einziehen", sagte Derling. Letzte Arbeiten stehen außerdem hinsichtlich der Erneuerung der Außenanlagen in der Scharnhorst-/Heinrich-Dorrenbach-­Straße an. Froh ist Derling über den Bau eines zweiten Spielplatzes in der Kastanienallee in diesem Jahr. Nachdem der für Kinder unter drei Jahren bereits übergeben wurde, soll nun der für Kinder älter als drei fertig gestellt werden. "Damit lösen wir einen Wunsch ein, der mal auf einer Kinderkonferenz an uns gerichtet wurde", sagte Derling. Natürlich könne man in diesem Bereich noch viel mehr machen. Das Geld müsse aber erst erwirtschaftet werden. Beide Spielplätze zusammen kosten 90 000 Euro.

Zu den größten Investitionen im kommenden Jahr zählen die Gestaltung der Außenanlagen in der Lindenpromenade 10–13 mit einer Million Euro und der Einbau von Aufzügen in der Straße Am Herrensee 34–40 mit gut 900 000 Euro. Letzteres sei ein Signal, "dass wir die Nachrüstung mit Aufzügen weiter fortsetzen wollen", sagt Derling. Was Neubauprojekte anbelangt, sei 2020 ein reines Planungsjahr. "Wir wollen es nutzen, um bau- und ordnungsrechtlich alle Vorbereitungen zu treffen. Wir sehen, dass Strausberg wächst und die Nachfrage nach Wohnungen da ist." So gebe es Überlegungen, in der Hegermühlenstraße 11 Wohnungen zu bauen, um das alte Betriebsgelände der SWG sinnvoll nachzunutzen, sobald es leer gezogen ist. "Hier könnten 50 Wohneinheiten entstehen", schätzt der Geschäftsführer.

Leerstand liegt bei 3,8 Prozent

Hinsichtlich der Nachfrage nach Wohnungen und dem Eindruck, der Markt würde mit Berlinern überschwemmt, gibt es übrigens interessante Zahlen. Wie eine Untersuchung der SWG für das zweite Quartal 2019 ergab, kommen mit 62 Prozent aller SWG-Mietinteressenten immer noch verhältnismäßig viele Wohnungsbewerber aus Strausberg. 24 Prozent leben im Umland, elf Prozent kommen aus Berlin, der Rest von weiter her, berichtet Derling, der von einer Moment­aufnahme spricht. Die Nachfrage aus Berlin verstetige sich aber.

Um dem Zuzugsdruck gewachsen zu sein, setzt die SWG jährlich etwa 300 leer stehende Wohnungen grundhaft instand – Kostenpunkt 1,5 Millionen Euro. "Der Umfang der Instandsetzung ist unterschiedlich, je nach Zustand der Wohnung", sagt Derling. Die Investitionen in den Bestand seien wichtig, um ihn attraktiv zu halten. "Das Tempo wollen wir beibehalten." Momentan liege der Leerstand bei der SWG bei 3,8 Prozent. "Unser Ziel sind zwei Prozent, das wäre eine normale Fluktuationsreserve."