Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburg ist ausgesprochenes Pendlerland. Und somit natürlich bestens geeignet, eine der zehn von der Bundesregierung im Rahmen des Klimapakets geplanten Modellregionen für das sogenannte 365-Euro-Ticket zu werden.

Unzählige Brandenburger sind tagtäglich Dutzende Kilometer unterwegs, um zur Arbeit und wieder zurück nach Hause zu kommen. Und sie alle müssen dafür tief in die Tasche greifen.

Den Nahverkehr im gesamten Land für nur einen Euro am Tag nutzen zu können, düfte also für viele Pendler eine echte finanzielle Erleichterung darstellen. Oder aber vielleicht sogar genug Anreiz, um künftig aufs Auto zu verzichten und stattdessen in Bus und Bahn umzusteigen. Denn genau das ist schließlich erklärtes Ziel zugunsten des Klimaschutzes, wenn ein 365-Euro-Ticket eingeführt wird.

Allerdings darf über die Euphorie der mitunter deutlichen Ersparnis nicht übersehen werden, dass finanzielle Anreize allein nicht jeden Autofahrer zum Umsteigen überzeugen dürften. Denn auch die oftmals zu geringen Taktdichten im Nahverkehr – vor allem in den ländlichen Regionen Brandenburgs – und Ausfälle oder Verspätungen sorgen dafür, dass Pendler dem Reiz des Autos einfach nicht widerstehen können.