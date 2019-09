MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Am Wochenende haben Unbekannte auf einem Firmengelände in der Straße Hinter der Rennbahn acht Garagen aufgebrochen. Die Täter stahlen dort mehrere Benzinheckenscheren, Kettensägen, Laubbläser und Freischneider. An einem Kleintransporter schlugen sie die Heckscheibe ein, um an weitere Arbeitsgeräte zu gelangen. Schaden: 5000 Euro.