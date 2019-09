MOZ

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Von Einbrechern wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Gothaer Straße am Montag überrascht. Beim Hantieren in der Küche hörte sie Geräusche aus dem Wohnzimmer. Auf der Terrasse sah sie vier Personen mit Mundschutz, die dann in einem roten Kleinwagen in Richtung Niederheidenstraße flüchteten.