Matthias Henke

Gransee (MOZ) Energiesparen – das ist nicht erst seit den Fridays-for-Future-Demonstrationen ein Thema. Granseer Gymnasiasten machen sich darüber bereits seit Jahren so ihre Gedanken im Rahmen der "Mission Energiesparen", in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal.

Quasi als Auftakt besuchte am Dienstag der Journalist und Umweltaktivist Uwe Madel das Strittmatter-Gymnasium, um eine Einführung in das Thema zu geben und zu den Folgen des Klimawandels mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Er ist dabei, insgesamt sechs Schulen in Nord- und Westbrandenburg zu bereisen, um so auf die von der Energie Mark Brandenburg (EMB) veranstalteten und unter der Schirmherrschaft von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) stehenden Wettbewerb aufmerksam zu machen.

Drei Runden bis zum Finale

Einiges an Arbeit kommt nun auf die Achtklässler zu. Zunächst gilt es ab Ende Oktober, den Zuhause-Check zu absolvieren und in den eigenen vier Wänden Energiefresser zu identifizieren. Im Januar folgt dann der Kommunen-Check. Die Finalrunde ist für kommenden März vorgesehen. Das große Finale, für das sich die sechst besten Klassen qualifizieren, steigt wieder im Treffpunkt Freizeit in der Landeshauptstadt Potsdam, und zwar am 23. April. Bange sein, müsse den Schülern nicht, stellte Madel fest. "Eure Schule hat ja schon viel Erfahrung", spielte er auf die zahlreichen Finalteilnahmen bei vorangegangenen Auflagen an. Womöglich könne da auch der eine oder andere ältere Schüler Tipps geben.

Gruppenarbeit zur Vorbereitung

Die aktuelle Debatte ist den Gymnasiasten wohl bekannt, wie sich zeigte. Nach der Teilnahme an einer Fridays-for-Future-Demo erfolgten nur vereinzelte Meldungen, aber mitreden, was etwa Greta Thunbergs Rede beim Klimagipfel in New York angeht, das konnten die Schüler. Und in Sachen Zuhause-Check zeigten sie sich ebenfalls vorbereitet, wie eine Gruppenarbeit ergab.

Dass Kühlschrank, Fernsehapparat, Waschmaschine und die Beleuchtung wesentlich zum Stromverbrauch eines Haushalts beitragen: klar – auch, dass sich energieeffizientere Geräte demzufolge nicht nur auf die Ökobilanz, sondern auch auf die Haushaltskasse auswirken können. Bei vielen Anlagen helfe es da etwa, statt der Verwendung der Stand-by-Schaltung das Gerät komplett vom Netz zu nehmen – Kühlschränke mal ausgenommen.