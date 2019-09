Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) In der juristischen Auseinandersetzung um die fristlose Kündigung des früheren Geschäftsführers des Vereins Choriner Musiksommer schlossen die Parteien vor dem Arbeitsgericht jetzt einen Vergleich. Demnach endete das Arbeitsverhältnis gemäß ordentlicher Kündigung zum 31. Juli. Bis zum Ausscheiden wird Ex-Chef Lars Döbler nach der Entgeltgruppe 13, Stufe 4, TV-L entlohnt. Etwaige Urlaubsansprüche sind mit der Freistellung abgegolten.

Die Anwältin des Vereins, allein vor der 4. Kammer erschienen, bat allerdings um die Möglichkeit des Widerrufes. Macht der Verein bis 4. Oktober von seinem Veto-Recht nicht Gebrauch, wäre der Rechtsstreit beigelegt. Mit dem Vergleich folgten die Parteien der dringenden Empfehlung von Richter André von Ossowski. Der, so wurde in der Sitzung schnell klar, sieht die außerordentliche Entlassung des früheren Geschäftsführers als juristisch nicht haltbar an.

Zur Vorgeschichte: Ende Januar hatte der Vereinsvorstand Döbler ordentlich gekündigt. Und sofort beurlaubt. Es wurde Hausverbot ausgesprochen. Einige Wochen später, Ende März, schob der Verein eine fristlose Entlassung nach. Er begründete dies mit angeblichen Tricksereien bei Freikarten. Nach und nach kamen neue Vorwürfe und Anschuldigungen ins Spiel. Etwa die Behauptung, Döbler hätte den Dienstlaptop privat genutzt. Zuletzt, wenige Tage vor der Verhandlung, war schließlich davon die Rede, dass sich Döbler im Dezember 2018 eigenmächtig das Gehalt erhöht haben soll. Der Geschasste ging juristisch gegen die fristlose Kündigung vor, klagte.

Nach gescheiterter Güteverhandlung redete beim Kammertermin eigentlich nur einer, nämlich Richter von Ossowski. Der machte seine Rechtsauffassung in der Causa Musiksommer deutlich. Sehr deutlich. Bei den vom Verein ins Feld geführten Gründen für die Entlassung handele es sich um Verdächtigungen und Behauptungen, die nicht belegt werden. Der Vorsitzende sprach davon, dass der Arbeitgeber dem Kläger nach Freistellung und Rückgabe des Laptops "hinterherspioniert" habe. Ungeachtet der Anschuldigungen sei eine fristlose Kündigung aber allein deshalb schon nicht gerechtfertigt, da Döbler bereits unwiderruflich freigestellt worden war.

Vorwürfe bislang nicht belegt

Das Kriterium, wonach einem Arbeitgeber die Beschäftigung bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist unzumutbar sein muss, sei also nicht gegeben, schrieb von Ossowski dem Rechtsbeistand des Vereins ins Gesangsbuch. Im Übrigen verwies er darauf, dass der Vorstand seinen Geschäftsführer per Arbeitsvertrag mit größten Kompetenzen ausgestattet hatte. Der Kläger, so von Ossowski, hätte faktisch "freie Hand gehabt" und die "alleinige Verantwortung" getragen, etwa für die Organisation des Kartenverkaufs und die Preisgestaltung. Allenfalls könnte der Verein, in Bezug auf das strittige Dezember-Gehalt, Rückforderungsansprüche geltend machen.

Am Rande der Verhandlung wurde bekannt, dass der Vorstand im Dezember 2018/Januar 2019 offenbar auch die Schatzmeisterin des Vereins kalt gestellt hat, indem er sie zu entscheidenden Vorstandssitzungen nicht eingeladen hat. Die Schatzmeisterin zog daraufhin die Konsequenzen, legte ihr Amt nieder und trat aus dem Verein aus.

Neuer Geschäftsführer des Vereins ist Peter Sauerbaum, zugleich künstlerischer Leiter des Klassik-Festivals.