Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es wird ernst für das jahrhundertealte Frankfurter Rathaus. In der nächsten Woche ziehen die noch verbliebenen Mitarbeiter der Stadtverwaltung aus dem maroden Baudenkmal aus, um für mindestens drei Jahre Bauarbeitern Platz zu machen. Bis Anfang 2023 wird das Rathaus energetisch saniert, das Erdgeschoss komplett umgestaltet und ein neuer Stadtverordnetensitzungssaal gebaut.

Vom Umzug betroffen sind nach Angaben der Pressestelle 72 Arbeitsplätze. Dazu gehören die Mitarbeiter des Bürgeramtes. Die zentrale Anlaufstelle für Einwohner bezieht zusammen mit der Ausländerbehörde die ehemalige Spielbank in der Logenstraße 7.

Dazu hat der Vermieter die Räume umbauen lassen, es fanden Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten statt. In dieser Woche könne die Stadt das Gebäude übernehmen, berichtet Stadtsprecher Uwe Meier. Der Umzug des Bürgerbüros startet am Montag, 30. September, und zieht sich bis zum 9. Oktober hin (Informationen zur Erreichbarkeit des Amtes während des Umzuges finden Sie im Infokasten).

Die übrigen betroffenen Bereiche beziehen Räume in den Etagen 6 bis 9 im Oderturm; dort, wo bereits das Jugend- und Sozialamt sowie das Gesundheitsamt angesiedelt sind. Dazu gehören das Büro des Oberbürgermeisters inklusive der Pressestelle, die Büros der Dezernenten Claus Junghanns (Ordnung und Wirtschaft), Jens-Marcel Ullrich (Jugend und Soziales) und Milena Manns (Kultur und Bildung), die Wirtschaftsförderung sowie das Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten. Das Standesamt ist künftig in der sechsten Etage des höchsten Brandenburger Bürogebäudes zu finden; Trauungen finden im Hansesaal des Bolfrashauses statt. Die Kämmerei zog bereits im Frühjahr in die Lennépassagen.

Noch in diesem Jahr beginnt die Einrichtung der Baustelle am Rathaus. "Das Baustellengelände wird umzäunt und die notwendige Umfahrung hergestellt", erklärt Uwe Meier. Anfang 2020 kommen die Baugerüste. Erste Aufträge (Telekommunikationsanlage, Fassade) hat die Stadt bereits vergeben, weitere Aufträge – vor allem zur Baustelleneinrichtung und zu Abbrucharbeiten – stehen entweder kurz vor der Unterschrift oder befinden sich noch in der Angebotsabgabe.

Trotz Baustelle soll sowohl im Landeskunstmuseum als auch beim Kabarett Oderhähne der Betrieb ohne Einschränkungen weitergehen. Das Restaurant Redo XXL am Marktplatz hingegen habe den Pachtvertrag mit der Stadt zum 31. Dezember 2019 gekündigt, informiert die Stadt.

Umbaupläne für das Bürgerbüro

24,8 Millionen Euro soll die Rathaus-Sanierung insgesamt kosten. Nicht eingerechnet sind hierbei die Ausgaben für den Umzug der Mitarbeiter und die Anmietung der Büros während der Bauphase. Die Sanierung wird größtenteils über Fördermittel des Landes gestemmt.

Ob das Baubudget reichen wird, ist fraglich. Denn entgegen erster Planungen könnte auch das Bürgeramt im Rathaus neu gestaltet werden. Zwar hat die Stadt die Räume erst vor zehn Jahren modernisieren lassen. Doch es habe sich gezeigt, so Meier, dass das Bürgeramt "den technischen und organisatorischen Anforderungen an eine moderne Bürgerberatung und den heutigen Anforderungen an den Datenschutz nicht mehr gerecht wird". Weil das Rathaus in den nächsten Jahren ohnehin eine große Baustelle sei, denke die Stadt darüber nach, das Bürgerbüro ebenfalls zu modernisieren, mehr Beratungsplätze zu schaffen und den Wartebereich ins Atrium zu verlegen. Die Stadt schätzt die möglichen Mehrkosten auf rund 563 000 Euro.