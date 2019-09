Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ende August stieg Michael Graf gegen 17 Uhr im Berliner Ostbahnhof in den RE1 nach Frankfurt ein. "Auf dem Weg muss wohl eine Glastür im ersten Waggon kaputt gegangen sein", erzählt der Pendler, der oft schon um 3 Uhr morgens zur Arbeit los muss. Also schloss eine Zugbegleiterin den Waggon ab und räumte den unteren Bereich. Graf saß oben. "Die Mitarbeiterin der DB hatte es nicht für nötig erachtet, im Waggon oben durch zu gehen und sich umzusehen, ob da noch jemand ist", so der 61-Jährige. Dann, so schildert er, sei auch die Notrufanlage ausgeschaltet worden, ohne dass die Durchsage dafür im ersten Waggon zu hören war. Als der Pendler in Frankfurt aussteigen wollte, waren alle Türen verschlossen, das Notrufsystem aus.

"Ich geriet in Panik", erzählt er. Der Zug sollte laut Bahnhofsinfo außer Verkehr gezogen werden. Ein Zugführer, der zur Lok ging, befreite Graf und machte ihn trocken auf "eine Durchsage" aufmerksam. "Wie kann man sich nicht mal persönlich davon überzeugen, dass da keine Leute mehr drin sind und dann so handeln?", ist Graf empört. Er empfindet auch das Verhalten des Lokführers, nach dem Befreien als "unerhört und frech". Solle man als Fahrgast etwa die Scheibe einschlagen, um raus zu gelangen?

Die MOZ fragte bei der Deutschen Bahn nach. "Für das Vorgehen unserer Mitarbeiter können wir uns nur entschuldigen", schreibt die DB-Pressestelle. Man habe dem Fahrgast vom Kundendialog "unser Bedauern ausgedrückt".