Gunnar Reblin und Matthias Haack

Berlin (MOZ) Das Erlebnis, einmal im Leben einen nationalen Wettkampf der Spitzenklasse im Berliner Olympiastadion auszutragen, ist den Leichtathletinnen der Evangelischen Schule Neuruppin nicht mehr zu nehmen. Am Dienstag rannten, sprangen und warfen sie in der Wettkampfklasse II (bis Jahrgang 2002) Bestwerte im Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia". Sie toppten die Vorjahres-Platzierung, als es Rang acht wurde. Diesmal kam die fast identische Mannschaft sogar mit 7 595 Punkten auf Rang sechs. Zwischenzeitlich schnupperte das Team der Sportlehrer Olrik Priesemuth und Michael Landeck nach fantastischen Ergebnissen in den Sprung- und Wurfdisziplinen sogar an einer Medaille. Aber das "Laufen ist unsere Achillesferse", ahnte Landeck während des Sieben-Stunden-Wettkampfes, dass die Übermacht der Sportschulen in den letzten Disziplinen zu spüren sein werde. In der packenden 4x100-Meter-Staffel verdrängten die Evi-Mädchen noch das Team aus Leverkusen.

Mit zwei persönlichen Bestleistungen kam Alica Adigun-Martins von der Werferanlage. 14,04 Meter im Kugelstoßen und 44,49 Meter mit dem Speer. Dass in der Weitsprunggrube "heute die fünf Meter geknackt werden", ahnte Olrik Priesemuth. Dass dies gleich zwei Starterinnen gelang, ließ ihn jubeln. Einen Quantensprung legte Chinh Nguyen hin: Die 5,16 Meter sind 30 Zentimeter mehr als die bisherige Bestmarke. Sie legte altersbedingt am Dienstag ihren letzten Auftritt im größten Schulwettkampf hin. Ricarda Baum brachte 5,00 Meter in die Wertung, Jenna Drost 4,88 Meter.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeyer (SPD) hatte die sogenannte Herbstrunde am Montag vor 12 500 Schülern feierlich in der "Berliner Betonschüssel" eröffnet. War die Anlage am Jahnsportpark in den Vorjahren der zentrale Austragungsort gewesen, so zog der Tross diesmal ins ehrwürdige Olympiastadion um. Anlass: "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" feiern in diesem Jahr den 50. Geburtstag.