Volker Rudolph

Frankfurt (Oder) Nicht mit dem letzten Aufgebot, sondern mit "wahren Fußballhelden" kehrte Blau-Weiss Markendorf mit einem hochverdienten Punkt beim 1:1 (1:0) vom MTV Wünsdorf zurück. Mit fünf Punkten steht die Mannschaft weiter auf Platz 12 in der Landesklasse Ost. Das Lazarett bei Markendorf war mit Michael Lange, Nicky Wutzig und Sascha Kloß weiter angewachsen. Florian Schrape fehlte berufsbedingt. So standen Oldie Matthias Kossatz, Eric Vincent Northe und der länger verletzte Youngster Eric Rose im Aufgebot. Sie machten ihre Sache wie die gesamte Mannschaft sehr gut an diesem Tag.

Gegen einen Gegner, der kämpferisch und körperlich bis an die erlaubten Grenzen ging, hielt man voll dagegen und schlug sogar technisch die etwas feinere Klinge. Das Spielgeschehen in Halbzeit eins war im Mittelfeld angesiedelt, ganz klare Chancen blieben rar. Zehn Minuten vor der Pause gab es die beste Phase der Gäste, doch Ceyhan Güleryüz scheiterte per Freistoß an der Lattenunterkante. Jetzt drückte Markendorf aufs Tempo, hatte Chancenhoheit. Eine nutzte Schlitzohr Matthias Kossatz per Heber über den Torwart zur wichtigen Pausenführung (42.).

In der zweiten Hälfte wollte Wünsdorf den Ausgleich. Doch Blau-Weiss lauerte auf die Entscheidung. Chancen von Eric Vincent Northe, Matthias Kossatz und Ceyhan Güleryüz wurden im Konterspiel nicht genutzt. Die Abwehr stand sicher mit dem "Fels" Piotr Dmuchowski in der Brandung. Der Gastgeber hätte wohl an diesem Tag aus dem Spiel heraus sicher nicht getroffen. So musste dann ein umstrittener Elfmeter für den Ausgleich sorgen, Wünsdorfs Torhüter Helge Schiege verwandelte sicher (77.). Der Schiedsrichter und sein Assistent hatten zuvor minutenlang die für alle Anwesenden klare Wechselanzeige der Markendorfer Bank ignoriert und erst nach dem Strafstoßpfiff Zeit dafür.

Eric Rose vergibt den Sieg

Nun lag weiter Spannung in der Luft, doch Blau-Weiss blieb cool und clever und hatte in der Nachspielzeit durch Eric Rose sogar noch einen "Riesen" zum Sieg. Doch der noch 17-Jährige schoss den Ball völlig freistehend links knapp am Tor vorbei. So blieb es beim Remis und dem Punkt in Wünsdorf.

Trainer Denny Danowski, der wieder für einige Minuten auf dem Spielfeld aushelfen musste, sagte kurz: "Mund abwischen und den Punkt mitnehmen. Trotz der großen Personalprobleme sind wir mit dem Einsatz und der Einstellung des Teams auf dem richtigen Weg." Die Leistung der Blau-Weissen war jedenfalls wie beim Sieg gegen den FSV Luckenwalde II in der Vorwoche sehr ansprechend. Am Sonnabend folgt um 14 Uhr der Heimauftritt gegen den SV Woltersdorf – kurz vor dem großen Vereinsbesuch auf dem Frankfurter Oktoberfest.

Blau-Weiss Markendorf: Piotr Dmuchowski – Matheusz Nowaczewski (84. Denny Danowski), Lukas Herrmann, Pascal Trampe, Jason Hintze – Randy Bresch, Kamil Krzeptowski, Ceyhan Güleryüz, Tom Borchardt – Eric Vincent Northe (79. Eric Rose), Matthias Kossatz

Tore: 0:1 Matthias Kossatz (42.), 1:1 Helge Schiege (77./Foulelfmeter) – Schiedsrichter: Hans-Peter Bienia (Berlin) – Zuschauer: 56