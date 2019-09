Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Hainbuchenbestände wie im städtischen Revier Beerenbusch bei Berkenbrück sind relativ selten in der Region. Auf 0,6 Hektar wachsen dort stattliche Baumriesen mit der typischen Rinde. "Das nennt man Spannrückigkeit", erklärt die zuständige Försterin Anja Henning und zeigt auf die deutlichen senkrechten Riffel am Stamm.

Die rund 130 Jahre alten Hainbuchen, die zu den Birkengewächsen zählen, sind in diesem Jahr voller Früchte. "In den sogenannten Flügelnüsschen befinden sich die kostbaren Samen, die bis im nächsten Frühjahr Leckerbissen für die Vögel sind", erklärt Anja Henning. In diesem Jahr müssen die geflügelten Waldbewohner ihr Futter zum Wohle aller mit den Menschen teilen. Das Saatgut wird von der Baumschule in Güstrow aus Mecklenburg-Vorpommern benötigt, um neue Hainbuchen zu ziehen. Diese sind als Niederwaldgehölze für den wegen des Klimawandels nötigen Waldumbau unerlässlich.

Um den kostbaren Samen zu ernten, muss man in luftige Höhe. Dafür sind die Brüder Janosch (23) und Lucas (26) Dold derzeit mit spezieller Klettertechnik im Einsatz. "Mit einer Art Wurfschleuder wird ein Seil, an dem ein Sandsack befestigt ist, über einen Ast geworfen. Daran werden zwei Seile zum Klettern und Bergen befestigt", erläutert Janosch Dold, der sich fast schwerelos durch Zugkraft in den Baumwipfel schwingt.

Am Gurt hängt ein Leinensack, der die kostbare Ernte, die per Hand gepflückt wird, aufnehmen soll. "In zwei Tagen können wir bei optimalen Bedingungen 85 Kilogramm schaffen", erzählt der 23-Jährige. Die Fachmänner ernten, so viel sie können. Dabei ist Sicherheit das höchste Gebot. "Man kommt nicht überall hin, und wenn die Äste dünner werden, lohnt es sich nicht das Seil umzuhängen", erläutert Janosch Dold.

Die Ernte wird bis zum Transport in die Baumschule im Forsthaus eingelagert. Die Säcke werden gewogen und mit einer Plombe versehen. "Es handelt sich um anerkanntes Saatgut, da darf nichts schief gehen", sagt Anja Henning.

Der Beerenbusch im Stadtforst hat neben der Hainbuche noch weitere Samenspender zu bieten. Drei zertifizierte Saatgutbestände der Stiel-, Rot- und Traubeneiche gibt es im Revier. Dafür rücken schon mal die Mitarbeiter der Forstbaumschule Güstrow selbst an und sichern sich mit ihrer Ernte künftige Eichenbestände, die sich durch die zertifizierte Sortenreinheit gut weiterverkaufen lassen. Auch Schulklassen waren schon im Einsatz. "In diesem Jahr wird es so gut wie keine Ernte geben. Die Eichen-Mast war nicht gut. Nur die Roteichen haben ausreichend Früchte angesetzt", so das Fazit der Försterin.