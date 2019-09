Kostenlose Führungen

Bevor in Berlin-Mitte in den kommenden Jahren zwischen Molkenmarkt und Rathauspassage ein neues Wohnquartier gebaut wird, machen sich Archäologen im Baugrund auf die Suche nach den Spuren aus 800 Jahren Stadtgeschichte. Interessierte können im Rahmen von kostenlosen Führungen die Grabungsstätten besuchen und die ersten Schätze besichtigen. Treffpunkt ist jeden Freitag um 14 Uhr an der Jüdenstraße (nahe U-Bahnhof Klosterstraße) am westlichen Nebeneingang des Alten Stadthauses, unterhalb des Turms. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, dafür aber festes Schuhwerk. ⇥neu