Margrit Meier

Hönow Neuenhagen (MOZ) Der Deutsche kennt bei den Volksliedern meist nur die erste Strophe, während die Polen oder Tschechen alles durchsingen", weiß Berufsmusiker Jens Arnold. Doch es gibt ein Mittel, um diesen Mangel zu beheben: die Folkloristen. Die Band gibt es seit 2016, die Idee, sie zu gründen, entstand bei einem Musikertreffen am Müggelsee. Und sie ist seitdem hier und da und dort unterwegs und spielt auf. Mit einer Spiel- und Gesangsfreude, die ansteckend ist. Das Publikum wird bei den Konzerten einfach mit einbezogen, denn die Bandmitglieder wissen: In der Masse singt auch der mit, der sonst glaubt, es nicht zu können.

Vor einiger Zeit bebte, es war eine Premiere an diesem Ort, der Saal der Arche-Neuenhagen, als die Folkloristen dort erstmals mit ihren Trink- und Liebesliedern auftraten und kommendes Jahr am 28. Februar auch wieder werden. Eine große Fan-Schar haben sie bereits im Neuenhagener Haus der Senioren, wo sie nun schon fest gebucht, zweimal im Jahr auftreten. Das nächste Mal am 28. September. Und wenn das Volkslied eben tatsächlich bei vielen schon nach der ersten Strophe endet, helfen die Folkloristen mittels Beamer, mit dem die Texte an die Wand geworfen werden, aus.

Lelia Arnold gilt als die gute Seele der Band und managt deren Auftritte. Ihr Mann Jens, der seine Ursprünge im Schauorchester Ungelenk hat, spielt jedes Instrument, das er zupfen kann. Von der Mandoline über die Gitarre bis zur Drehleier, und auch das Banjo darf nicht vergessen werden. Nur von der Geige, da lässt der Bandchef, der auch moderiert, die Finger. Tochter Nyree, angehende Erzieherin und musikalisch ausgebildet, spielt Ukulele und Gitarre und schleppt auch den Brummtopf zu Auftritten mit, sowie Sohn James, frisch gebackener Musiklehrer, gehören dazu. Seit August arbeitet er übrigens an der Schwanenteich-Grundschule. Er spielt Klavier, Akkordeon und alle Saiteninstrumente. Komplettiert werden die Folkloristen von Familienfreundin Simona Albert, die die erste Geige in ihrer Freizeit auch beim Äsculap-Orchester spielt, sowie Mario Rühl. Er kommt ebenfalls vom Schauorchester Ungelenk und übernimmt Bass und Akkordeon.

Alle Bandmitglieder gehen werktags arbeiten, alle sind viel unterwegs. Manchmal, erzählt Lelia Arnold, ist es ganz schön schwierig, den Probenabend in Hönow, wo die Familie lebt, einzuhalten. Die Auftritte sind handverlesen, finden nur im Frühling und Herbst statt. Vor allem, weil der Hochsommer die Hoch-Saison für Dudel-Lumpi und Dudeline, alias Lelia und Jens Arnold, ist, Simona Albert genug zu tun hat mit ihrem Kosmetikinstitut in Woltersdorf an der Schleuse und Mario Rühl mit seiner Seeblick-Kneipe im Prenzlauer Berg.

Herbstsingen vorverlegt

Was brauchen die Folkloristen zu ihrem Glück? "Leute, die gern Folkloremusik hören, von unserer Lebensfreude ein Stück abbekommen möchten", antwortet Jens Arnold. Möglichkeiten gibt es vieles. Die Betriebs- oder Familienfeier, aber auch das besondere Konzert in großem wie im kleinen Saal. Die Musiker sind flexibel und freuen sich über jeden, der nach dem Konzert mindestens bis Strophe zwei kommt. Und wenn nicht, kann er ja zum nächsten Auftritt wieder kommen.

Das Herbstsingen im Neuenhagener Haus der Senioren (Hauptstraße 78) wurde übrigens aus organisatorischen Gründen auf den kommenden Sonnabend vorverlegt. Ab 16 Uhr erklingen bekannte Lieder von damals und heute.