Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Voraussichtlich ab 1. Dezember werden die Aufgaben einer Personalstelle der Unteren Jagd- und Fischereibehörde in der Frankfurter Stadtverwaltung von der Kreisverwaltung Oder-Spree in Beeskow wahrgenommen. Dafür votierten am Montagabend die Mitglieder des Hauptausschusses. Laut Bürgermeister Claus Junghanns (CDU) verfügt der Landkreis über die personellen Kapazitäten zur Erledigung dieser zusätzlichen Aufgaben. Zuvor hatte der Stadtverordnete Michael Möckel (CDU) Zweifel an der ausreichenden Fachlichkeit und der Anzahl der Mitarbeiter in der Beeskower Behörde geäußert.

Frankfurt spart durch die Übertragung dieser Aufgabe an den Landkreis laut Beschlussvorlage jährlich etwa 34 900 Euro. Bereits seit 2015 nimmt die Kreisverwaltung in Beeskow Aufgaben im Bereich der Agrarverwaltung für Frankfurt wahr.

Die Verlagerung der Aufgaben nach Beeskow führt in den Fällen, in denen ein persönliches Erscheinen in der Behörde erforderlich ist, zu weiteren Wegen. Fischereimarken könnten jedoch auch in Frankfurter Angelfachgeschäften erworben werden, hieß es. OB René Wilke (Linke) hält die Auswirkungen für die meisten Betroffenen für "überschaubar". Wilke verwies darauf, dass es nach der Absage der Kreisreform eine klare Erwartung gäbe, die interkommunale Kooperation zwischen der kreisfreien Stadt Frankfurt und den Landkreisen zu intensivieren.