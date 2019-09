Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Regelmäßig ist Karin Griesche auf dem Friedhof an der Schöneicher Friedensaue. Sie pflegt dort Gräber, erinnert sich an die, die aus ihrer Familie schon gegangen sind – und weiß zugleich die Besonderheit dieses Ortes mit seinen gut 2000 Grabstätten zu schätzen. Viele bedeutende Schöneicher haben auf dem Areal ihre letzte Ruhe gefunden. Es gibt prächtige Grabmale und bescheidenere und ein Gang über den Friedhof zeigt auch, dass neue Formen der Bestattung populärer werden.

Karin Griesche, unter anderem Gemeindevertreterin der CDU, weiß das, und sie möchte, dass vieles dort seinen Platz haben kann. Auf der Tagesordnung der heutigen Schöneicher Gemeindevertretung steht deshalb ein Antrag ihrer Fraktion, in dem die Einrichtung der Möglichkeit von Baumbestattungen und teilanonymen Begräbnissen. Außerdem soll Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) beauftragt werden, die Möglichkeit der Einrichtung einer Fläche zur Aufbewahrung erhaltenswerter Grabsteine auf dem Friedhof zu prüfen.

Die könnten dann an einem kleinen Abhang neben der Trauerhalle liegen. Den Ort haben Karin Griesche und einige ihrer Mitstreiter von der Initiativgruppe Friedhof – zu der Elfriede Körner, Ekkehard Brühn und Wolfgang Cajar gehören – bei einer Begehung sorgfältig ausgewählt. Dabei ist ihnen noch etwas aufgefallen: Am Hauptweg zur Trauerhalle fehlen Bänke. Karin Griesche denkt an ältere Leute, denen vielleicht das Gehen schon schwer fällt, ganz davon abgesehen, dass, wenn sie diesen Weg passieren, gerade einen schweren Gang zurücklegen. Und mehr Aufmerksamkeit wünscht sie sich auch für die Zuwegung vom Heuweg. Die unebene Sandpiste wird für manchen zur Stolperfalle, wie sie beobachtet hat. "Neulich habe ich hier einer alten Dame beim Aufstehen helfen müssen".

Dabei sei die zum Rathaus gehörende Friedhofsverwaltung sehr engagiert, was die Bewirtschaftung angeht, unterstreicht Karin Griesche. Zum Beispiel bei altehrwürdigen Grabstätten, von den Familien nach jahrzehntelanger Nutzung aufgegeben und für heutige Bedürfnisse vielen zu groß, aber immer noch zumindest an der historischen Einfriedung erkennbar: Auf einigen dieser Flächen wachsen Wildblumen, die manchen Friedhofsbesucher erfreuen und Insekten Nahrungsquelle bieten. Karin Griesche hofft zwar, dass noch mehr dieser großen Gräber wieder von Familien genutzt werden, hat angesichts der Kosten und eben auch der Bestattungskultur im Wandel Zweifel.

Heidekraut für den Herbst

An der Westseite des Friedhofs ist gerade erst eine Reihengrabanlage mit Erd- und Urnengräbern angelegt worden. Der Mann von Monika Müller hat dort im Sommer seine letzte Ruhe gefunden. Seine Witwe kommt seitdem so gut wie jeden Tag auf den Friedhof und sie sagt, dass es ein angemessener Ort für Trauer ist. Am Dienstag hatte sie Heidekraut mitgebracht, um die Grabstätte neu zu bepflanzen, und weil ihr Mann es gern hell hatte, steht dort auch ein Grablicht.

Der Friedhof sei immer gut gepflegt, hat Monika Müller beobachtet. Zur Beisetzung ihres Mannes, als die neue Grabanlage noch nicht komplett fertiggestellt war, hätten die Friedhofsmitarbeiter sogar extra eine Bank für ältere Trauergäste aufgestellt. Einen Wunsch hat sie bei allem Lob dennoch: Ein schattiger Sitzplatz wäre schön, einer, von dem aus sie das Grab sehen kann.