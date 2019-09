Jörg Matthies

Warnitz (MOZ) Der Dachverband des uckermärkischen Sports ist genauso jung wie der Landkreis selbst – am Donnerstag feiert der Kreissportbund seinen 25. Geburtstag. "Vereine, Interessenvertretungen und Fachverbände haben sich in den zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnten stark für die Region eingesetzt und den Landkreis erfolgreich auch überregional vertreten", heißt es in der Einladung. "Gemeinsam möchten wir auf das Erreichte zurückschauen, auf Erfolge anstoßen sowie auch mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik bei lockerer Büfett-Atmosphäre ins Gespräch kommen", sagt der KSB- Vorsitzende Norbert Griem.

Griem wird nach einer musikalischen Eröffnung auch die kleine Festrede im Panorama-Hotel am Oberuckersee in Warnitz halten. Zu 18 Uhr sind dorthin die zahlreichen Gäste eingeladen.

Fast 7000 Sportlerinnen

Der Kreissportbund Uckermark hat mit Stand vom 1. Januar insgesamt 177 Mitgliedsvereine mit mehr als 18 000 organisierten Sportlerinnen und Sportlern, da-­runter knapp 7000 Mädchen und Frauen. In der Summe kann er seit vielen Jahren das Phänomen vermelden, dass trotz teilweise starken Rückgangs der Bevölkerungszahlen im Landkreis die Mitgliederzahlen in den hiesigen Sportvereinen stetig angewachsen sind. Sie entsprechen gegenwärtig einem Bevölkerungsanteil von mehr als 15 Prozent.