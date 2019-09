Marco Marschall

Joachimsthal Wahrscheinlich muss sich Marina Köhn erst einmal daran gewöhnen, nicht mehr täglich ihre Praxis in der Töpferstraße 3 aufzusuchen. "Ich muss mal gucken, wie eine Hausfrau so lebt", sagt die 67-jährige Ärztin. Hobbys habe sie keine. Sie lese gern, gehe Walken und könne im Garten entspannen. Außerdem plant sie Reisen mit ihrem Mann, den sie jetzt Zuhause entlasten müsse. Schließlich war sie schon über das reguläre Rentenalter hinaus tätig. Das zeigt, wie schwer ihr der Abschied fällt. "Ich denke, dass mir etwas fehlen wird. Es hat mir Spaß gemacht.", sagt sie.

Wie schwer der Abschied fällt, ist auch am Dienstag deutlich geworden, an dem Patienten einmal nicht mit ihren gesundheitlichen Beschwerden kamen, sondern mit Blumen und Pralinen. Marina Köhn hatte zum Abschiedsempfang eingeladen. Das zog viele Gäste, Glückwünsche und auch Tränen zwischen Sekt und Häppchen nach sich.

Von wegen spröde

Die Menschen im Ort haben die Ärztin ins Herz geschlossen. Wie Marina Köhn berichtet, sei es von Anfang an ein gutes Verhältnis gewesen. "Viele hatten mir damals gesagt, dass die Joachimsthaler zurückhaltend und spröde seien, aber das hat sich nicht bestätigt", sagt die Ärztin.

Damals, das war vor mehr als drei Jahrzehnten. Marina Köhn stammt aus Angermünde und hatte nach dem Studium bis zur Facharztprüfung in Schwedt gearbeitet. Der anschließende Wegzug nach Joachimsthal hatte familiäre Gründe. Außerdem wollte sie in eine kleinere Stadt. Bei ihrer Ankunft in Joachimsthal 1984 hatte sie bereits zwei Söhne. Der Ort in der Schorfheide mit den beiden Seen in der Nähe hatte sie überzeugt. "Hier ist es im Sommer wie im Winter schön", sagt sie. Zu DDR-Zeiten arbeitete die Allgemeinmedizinerin im Ambulatorium der Stadt. Nach der Wende ließ sie sich mit ihrer Praxis nieder. Zunächst in der Töpferstraße 78, doch dort wurde es irgendwann zu klein. Nach langem Ringen mit dem Denkmalschutz konnte ein marodes Gebäude in der Töpferstraße 3 abgerissen werden und das heutige Praxisgebäude entstehen. Der Ort, an dem sie nun Lebewohl sagt. Eine Ärztin mit Herz sei sie gewesen, habe ihren Patienten immer Hoffnung gemacht, heißt es aus den Reihen der Gäste. Die Freundlichkeit und Geduld, wie sie an die Menschen herangegangen ist, haben viele geschätzt. "Aber sie hat auch einen guten Nachfolger ausgewählt", bescheinigen ihr die Patienten beim Empfang. Durchaus keine Selbstverständlichkeit. Die Joachimsthaler Allgemeinmedizinerin Ilka Hein, ebenfalls schon im Rentenalter, hatte schon zu Jahresbeginn an einen Nachfolger übergeben wollen. Doch daraus wurde nichts.

Marina Köhns Nachfolger ist ab 1. Oktober der 40-jährige Georgios Pelekanos. Wie die Ärztin lebt der Grieche in Joachimsthal. Seit September 2016 ist er dort zuhause. Pelekanos stammt aus Thessaloniki und war, bevor er auf Allgemeinmedizin umsattelte, Rechtsmediziner. Als er vor fünf Jahren nach Deutschland kam, arbeitete er zunächst an der Fachklinik Wolletzsee, seit November 2017 Tür an Tür mit Marina Köhn. Von der schrittweisen Übernahme der Praxis hatte der Neue wie auch die Landärztin fachlich profitiert, wird im Gespräch deutlich. Er werde auch künftig den Rat seiner Vorgängerin suchen. Außerdem bleiben die langjährigen Arzthelferinnen Birgit Mrotzek und Mandy Prahl den Patienten als vertraute Konstante erhalten. Sollte Marina Köhn zwischen Japanreise und Blumenbeet doch die Zeit lang werden, darf sie weiterhin auf Stippvisite in der Töpferstraße 3 vorbeischauen.