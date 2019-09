Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Natürlich war es eine schöne Zeit, die die Frauenärztin gern in Erinnerung behält – "Jetzt möchte ich aber gern mal meine Wünsche erfüllen, zum Beispiel mehr Zeit für Sport und einen Spanischkurs haben", sagt Dr. Beate Enzenroß.

Mit dem Krückstock zur Arbeit – das wäre nichts für die 65-Jährige. Sie ist seit Dienstag im wohlverdienten Ruhestand. Übliche zehn bis 12 Stunden hatte die Ärztin noch am Montag mit ihren Patientinnen verbracht. Schon in den letzten drei Wochen kamen sie mit Abschiedsgeschenken und Blumensträußen vorbei, um sich persönlich für die jahrzehntelange Betreuung zu bedanken.

Vor 40 Jahren fing Dr. Enzenroß in der Bad Saarower Klinik an, seit Juli 1992 war die Fürstenwalderin in der Spreestadt selbständig. Hier ist sie auch geboren und zur Schule gegangen. Nun reicht sie ihre Praxis an eine junge Gynäkologin weiter, die sie von Kindesbeinen auf kennt.

Ab 1. Oktober übernimmt Dr. Theresa Friedersdorff offiziell Räume und Patientinnen. Die Mutter dreier schulpflichtiger Kinder kommt selbst aus der Region. Das war Dr. Enzenroß wichtig: "Ich freue mich, dass eine ortsansässige Familie übernimmt." Ihre 40-jährige Nachfolgerin war erst vor zehn Jahren in die alte Heimat zurückgekehrt. "Für mich wäre es der größte Bonus, wenn eines Tages auch die Töchter meiner Patientinnen zu mir kämen", sagt sie anerkennend.

Eine neue junge Kollegin verstärkt zukünftig das Praxis-Team, zwei von ehemals vier Angestellten will Dr. Friedersdorff übernehmen. Dazu bringt sie einen eigenen Patientinnenstamm aus Beeskow mit, wo sie zuletzt tätig war. Während der Übergabe trägt Dr. Enzenroß eigenhändig Kisten mit handgeschriebenen Karteikarten hinaus. "Jetzt wird alles der Zeit angepasst", betont die Pensionärin. Alles wird digitalisiert, bestätigt ihre Nachfolgerin. Neben einem neuen Ultraschallgerät wird es auch eine Homepage geben.