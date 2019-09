Jürgen Kern

Schönow Bei herrlichem Fußballwetter wollten über 250 Zuschauer aus allen Teilen der Uckermark das Regio-­nalderby sehen. All jene, die eine wirklich gutklassige Partie sehen wollten, kamen beim Remis zwar nicht wirklich auf ihre Kosten, aber umkämpft und spannend war es allemal.

Die Aufstellungen beider Teams wiesen nur wenig Lücken auf: Piotr Grabarczyk (SSV) und Oliver Boche (AFC) waren wohl die namhaftesten Ausfälle. Power gab es von Beginn an: Da-­riusz Szmulski sah das AFC-Gehäuse schon in der ersten Minute verwaist, aber sein Heber landete über der Latte. Dann mogelten sich Eric Ziese und Silvio Steinbrecher durch die zu passive Gastgeber-Deckung – nur Ecke. Doch bald stand es 1:0 – ein für Ylber Troni bestimmter Ball bereitete den Gästen derart Probleme, dass der Schütze das Leder eroberte und vollendete.

Vier Minuten später schnappte sich Torwart Roland Galinski den Ball von Lucas Wagner vor dem heranstürmenden Ziese. Szmulski schob das Leder, allein vor Kevin Oppelt, am Tor vorbei. Ständig wechselten die Orte des Geschehens. Die Angermünder verschafften sich im Mittelfeld ein Übergewicht – normalerweise hätte das Schönow mit steilen Bällen genutzt, aber Szmulski erreichte gegen die aufmerksame Gäste-Defensive keine Normalform. Auch Freistoßversuche auf beiden Seiten blieben harmlos.

Das leichte Übergewicht der Schönower wurde aber plötzlich konterkariert, als Silvio Steinbrecher eine Ecke auf den an der Strafraumgrenze lauernden Ziese drehte, dessen weder scharfer, noch sehr platzierter Schuss den Weg an allen vorbei zum 1:1-Ausgleich ins Tor fand (26.).

Treffer wegen Fouls aberkannt

Im zweiten Abschnitt sahen die gespannten Fußballfreunde leider ein komplett zerfahrenes Spiel – diesem Urteil schlossen sich nach dem Abpfiff auch beide Trainer an. Der AFC sah dabei spielerisch noch etwas besser aus. Zu zögerlich agierte aber Tony Franke nach Zuspiel von Lucas Wagner (48.). Kurz darauf gewann Lars Meyer das Laufduell gegen Sebastian Koch, aber Henrik Engelmann war Retter in der Not. Auf der Gegenseite unternahm Maik Zachowski den misslungenen Versuch, einen Freistoß von Lukas Drews direkt zu nehmen.

Das erste Gelb im Spiel nach grobem Foul von Nick Lange an Seidel gab es zurecht (66.). Die richtige Entscheidung des sonst immer auf Spielfluss bedachten Schiedsrichters David Schrödter. Dann gelang dem SSV eine seiner wenigen geglückten Ballpassagen: Der Seitenwechsel mit Flanke von Felix Seidel auf Drews blieb aber folgenlos (69.). Danach arbeiteten sich Meyer und Tobias Schuchert zum Tor vor. Ziese wurde jedoch von einem glänzend parierenden Galinski abgeblockt.

Was sich auf dem Papier noch gut liest, wurde allerdings auf dem Feld von vielen unvollendeten Angriffen und Fehlabspielen überschattet, sodass viele das Spielende herbeisehnten. Das sollte noch dauern: Zwei strittige Szenen heizten Spieler und Fans gleichermaßen an. Referee Schrödter hatte vier Minuten Nachspielzeit angezeigt, in der letzten Minute davon lag der Ball aus einem Gewühl heraus durch Szmulski plötzlich im Angermünder Tor, zeitgleich Oppelt am Boden. Pfiff! Nicht zum Tor, sondern Freistoß für den Gast. Der Schiri entschied auf Foul von Emil Dabrowski an Oppelt.

Die fünf folgenden weiteren Nachspielminuten mit der Behandlung vom Torwart zu begründen, war nicht ganz nachvollziehbar, aber an der Punkteteilung zweier physisch und mental geschaffter Mannschaften änderte sich nichts mehr.