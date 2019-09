Raymund Stolze

Hoppegarten (Freier Autor) Seit der Premiere von "Einfach lesen!" im Januar 2014 ist der Gemeindesaal Hoppegarten eine feste Größe für jährlich vier anspruchsvolle Literaturveranstaltungen. In der von der Gemeindebibliothek und der Gruppe mach art im Hönower Bürger-Verein organisierten Reihe kommen nun am 27. September ab 20 Uhr der ehemalige IT-Unternehmer Michael Bohmeyer, der den Verein "Mein Grundeinkommen" im Juli 2014 in Berlin gegründet hat, und die Publizistin Claudia Cornelsen, die sich seit über 15 Jahren mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen beschäftigt, zu einer Lesung mit Diskussion. Für ihr Buch "Was würdest du tun? Wie uns das bedingungslose Grundeinkommen verändert – Antworten aus der Praxis", das auf Platz drei der Spiegel-Bestsellerliste landete, haben die Autoren 24 Menschen getroffen, die das Leben mit dem Grundeinkommen verändert hat. Von der prekär beschäftigten Multijobberin über die Krankenschwester und den Angestellten bis hin zu einem Sohn reicher Eltern. Die Erfahrungen zeigen, dass die Gesellschaft profitiert.

Michael Bohmeyer, 1984 in Rüdersdorf geboren, hat sein Abitur am Einstein-Gymnasium Neuenhagen gemacht. Er selbst stellt sich diesem Lebensmodell, das 1000 Euro jeden Monat für ein Jahr ohne Arbeit, ohne Gegenleistung, ohne Gang zum Amt garantiert. Inzwischen wurde per Crowdfunding 400 Menschen in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht. Sobald 12 000 Euro zusammen sind, verlost der Verein es für eine Person. "Auch mit einem Grundeinkommen gibt es Krankheiten, Beziehungsprobleme oder Trauerfälle. Ich glaube aber fest daran, dass es wichtige Voraussetzungen schafft für mehr Zufriedenheit im Leben", sagt Bohmeyer. Als er vor fünf Jahren anfing, seine Idee in der Praxis umzusetzen, kannte nur die Hälfte der Deutschen das Konzept. Nach aktuellen Umfragen sind inzwischen 65 Prozent der Bevölkerung für die Einführung.

Der Eintritt ist wie immer frei. Leseexemplare des Reports, die der Econ-Verlag gespendet hat, können in der Gemeindebibliothek Hoppegarten und der Anna-Ditzen-Bibliothek Neuenhagen ausgeliehen oder bei der Veranstaltung am Tisch vom Buchhaus Bünger gekauft werden.

Bindende Platzreservierungen: E-Mail an raymund.stolze@t-online.de