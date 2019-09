Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) In Finowfurt rollen wieder die Bagger: Seit knapp zwei Wochen wird am Sportplatz des größten Schorfheider Ortsteils kräftig gebaut. Das Baugeschäft von Guido Ney und Peter Loebel errichtet insgesamt vier Mehrfamilienhäuser auf dem rund 0,75 Hektar-großen Areal. "Die Teilbaugenehmigung ist erteilt", so Peter Loebel im Gespräch mit der MOZ. Vergangene Woche konnte daher mit den ersten Erdarbeiten begonnen werden. Insgesamt vier Häuser und eine große Tiefgarage sollen in den nächsten Monaten gebaut werden. In drei Häusern sollen insgesamt 24 Eigentumswohnungen entstehen. Im vierten Haus ist Betreutes Wohnen für Senioren geplant.

Pro Haus entstehen auf zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss jeweils acht Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 63 und 101 Quadratmetern. Es handelt sich dabei um Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Zu jeder Wohnung werden zwei Plätze in der Tiefgarage sowie ein Kellerraum gehören, so Guido Ney.

Terrasse und Lift sind Standard

Die Bauherren setzen beim Bau auf energiesparende Bauweise, sodass sich die Heizkosten der künftigen Eigentümer in Grenzen halten. Die Ausstattung der Wohnungen wird gehoben sein, wie es im Immobilien-Jargon heißt: Elektrische Rollladen, moderne Bäder mit Dusche oder Wanne sowie hochwertige Armaturen. Für den variablen Anschluss von Kaminen sind eigene Schornsteine vorgesehen. Jede der 24 Wohnungen werde entweder eine Terrasse oder einen Balkon haben, kündigen die Bauherren an. Um die Wohnungen barrierefrei auch im Alter erreichen zu können, ist in jedem der Häuser ein Aufzug und große Türöffnungen vorgesehen. Baugeschäft Ney arbeitet beim Bau mit zahlreichen Partnerfirmen zusammen, die etwa Dach- und Sanitärarbeiten übernehmen. Geht alles nach Plan sollen die ersten Wohnungen bereits Ende 2020 fertiggestellt werden.

Vermarktet werden die Eigentumswohnungen über den Immobilienmakler Peter Preuß. "Das Interesse ist bereits enorm", bestätigt Preuß. Für einige Wohnungen gebe es bereits Vormerkungen. Nach seiner Beobachtung wächst der Markt für Eigentumswohnungen. Bei weiterhin steigenden Mieten würden immer mehr Menschen in die eigenen vier Wände ziehen wollen, so Preuß. Preislich sind die Wohnungen, die Visavis vom Finowfurter Sportplatz entstehen, eher im oberen Preissegment angesiedelt. Laut Peter Loebel soll der Quadratmeter Wohnraum im Erdgeschoss rund 2600 Euro kosten, im begehrten Penthouse über den Dächern des Dorfes bei 3000 Euro pro Quadratmeter liegen. Für eine Zweizimmerwohnung mit rund 63 Quadratmetern werden beispielsweise 188.000 Euro aufgerufen. Dazu kommt noch die Maklerprovision von 5 Prozent sowie die üblichen Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer und Notarkosten.

Damit liegen die Wohnungen für den Oberbarnim eher im höheren Preissegment. Schaut man sich allerdings die Entwicklung in Bernau, Wandlitz oder gar Berlin an, sind die Preise moderat. Immobilienmakler Peter Preuß hat daher auch viele Interessenten aus Berlin. Vor allem für kleine Familien oder kinderlose Paare sein dürften die Wohnungen interessant sein. Auch Ältere, denen das eigene Haus zu groß wird, dürften eine wachsende Zielgruppe sein. Die Lage mitten in Finowfurt ist ideal: Hausarzt, Supermärkte, Sport- und Spielplatz sind schließlich nur einen Steinwurf entfernt. Auch die Autobahnauffahrt ist in der Nähe.

Das Areal am Sportplatz gehörte ursprünglich der Gemeinde: Ein sogenanntes Regenrückhaltebecken war an der Stelle. Der Teich ist aber nicht mehr notwendig, da das Abwassersystem modernisiert wurde. Bürgermeister Uwe Schoknecht und der Finowfurter Ortsbeirat wollten die Baulücke mit neuem Wohnraum schließen. Bei der Suche nach Investoren sind sie beim regionalen Bauunternehmer Guido Ney fündig geworden. "Wachstum in Schorfheide kann nur durch Wanderungsgewinne erzielt werden", betont Bürgermeister Schoknecht immer wieder. Da die Geburtenrate bei 0,7 Prozent liege und somit jährlich mehr Menschen sterben als geboren werden, sei dies der einzige Weg, die Einwohnerzahlen stabil zu halten. Dank des Zuzugsdrucks aus Berlin dränge es immer mehr Menschen von der Hauptstadt aufs Land.

Betreutes Wohnen für Finowfurt

Ebenfalls die Demografie im Blick hatte die Gemeindeverwaltung als sie zur Bedingung für das Bauprojekt machte, dass explizit auch Wohnraum für Senioren geschaffen wird. Im Haus D werden rund 20 Wohnungen für Betreutes Wohnen gebaut. Auf einer Nutzfläche von 590 Quadratmetern sollen Senioren in den eigenen vier Wänden wohnen können und werden trotzdem von einem Pflegedienstleister je nach Bedarf mehrmals täglich unterstützt. Bauunternehmer Peter Loebel und Guido Ney führen derzeit Gespräche mit möglichen Betreibern. Auch hier soll es schnell gehen: Schon Ende 2020 könnten die ersten Senioren einziehen.