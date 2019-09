Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Die Gemeinde Golzow wird keine Rechtsmittel gegen den Genehmigungsbescheid im Verfahren zur Umwandlung ehemaliger Rinderstallanlagen in eine Hühnermastanlage an der Genschmarer Straße einlegen. Das haben die Gemeindevertreter am Montagabend mehrheitlich beschlossen. In der Einwohnerfragestunde nutzten Vertreter der von Peter Tiedke geleiteten Bürgerinitiative Golzow die Gelegenheit, um die Gemeindevertreter eindringlich vor dieser Entscheidung zu warnen. "Die Gemeinde kastriert sich damit selbst. Dann können wir für die nächsten 30 Jahre nichts mehr dagegen tun", erklärte zum Beispiel der Imker Berthold Knospe. Er fürchtet, dass seine Bienen durch die Anlage Schaden nehmen. Peter Tiedke kritisierte den Zeitpunkt des Beschlusses. Noch seien die Bürger über die Details des Bescheides, der erst ab Donnerstag im Bauamt Golzow einzusehen ist, gar nicht informiert. Die Gemeindevertreter würden über etwas abstimmen, was sie noch gar nicht kennen.

Das wiesen Amtsdirektor Lothar Ebert ebenso wie Rita Kosa als Unterstellung zurück. Ebert erklärte, dass es für die Beteiligung der Gemeinde andere Fristen gebe und dass die Gemeinde entweder an diesem Abend abstimmt oder es bleiben lassen kann. Denn dann sei die Frist verstrichen.

"Wir haben diesen Bescheid sehr wohl studiert", betonte auch Klaus-Dieter Lehmann. "Aber wir haben darin gefunden, dass unsere Forderungen berücksichtigt sind. Wir haben keinen Grund, dagegen Rechtsmittel einzulegen", sagte Lehmann. Sabina Schönfelder machte deutlich, dass sie mit dem Verfahren ihre Schwierigkeiten hat. Sie könne negative Auswirkungen der Anlage mit 72 350 Tierplätzen für ihre Gesundheit nicht ausschließen. Laut Genehmigungsbescheid sollen sechs der ehemaligen Rinderställe zu Hähnchenmastställen mit Wintergarten umgebaut werden. In vier der Ställe werden jeweils 13 220 Tiere gemästet, in einem 16 250 und im anderen 16 440. Im Gegensatz zu den Befürchtungen der Bürgerinitiative, dass durch die Genehmigung auch konventioneller Hühnermast Tür und Tor geöffnet werde, heißt es in dem Bescheid eindeutig: "Die Haltung und Mast der Tiere erfolgt nach dem FairMast-Konzept in fünf geschlossenen Ställen mit Zwangsbelüftung und mit überdachten Auslaufflächen (Wintergärten)".

Mist wird ausgebracht

Der Festmist, gerechnet wird mit 1519 Tonnen jährlich, soll direkt ausgebracht werden. In der Sperrfrist kann der Mist auch in der Dunglege der Rinderanlage Reitwein oder der Biogasanlage Neuhardenberg zwischengelagert werden. Gebaut werden zudem 14 Hochsilos für jeweils 25 Kubikmeter, drei Futterstationen und zwei Bergehallen zur Getreidelagerung. Reinigungsabwasser wird in einem 235 Kubikmeter fassenden Behälter gesammelt.